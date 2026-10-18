Inter Miami felicitó a Luis Suárez porque "entró en la historia", al llegar a 100 contribuciones a goles en el club y a 300 asistencias en su carrera; mirá el video

Luis Suárez volvió a ser figura en Inter Miami que venció de visitante este sábado a la noche a Atlanta United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y brindó dos asistencias para el triunfo de su equipo, llegando así a 100 contribuciones a goles en la institución (entre tantos anotados y pases de gol) y a 300 asistencias en su carrera.

Inter Miami emitió un comunicado tras la victoria y allí expresó sus felicitaciones al uruguayo.

"Con sus dos asistencias ante el Atlanta United FC el sábado por la noche, el delantero de Inter Miami CF, Luis Suárez, hizo historia al convertirse en el segundo jugador en la historia del club en alcanzar las 100 contribuciones de gol para el equipo en todas las competiciones", comienza diciendo el mismo.

Y agrega: "El legendario delantero uruguayo alcanzó este hito tras registrar 57 goles y 43 asistencias en 115 partidos disputados en todas las competiciones desde su llegada al sur de Florida. Cabe destacar que Suárez ocupa el segundo lugar histórico tanto en goles como en asistencias para el club, solo por detrás del capitán Leo Messi".

Real Madrid vs Sevilla: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde en un partidazo por LaLiga de España

Baja de último momento en Peñarol: Lucas Ferreira no jugará hoy en el partido clave ante Liverpool por el Torneo Clausura

Las asistencias y goles de Luis Suárez en Inter Miami

Las contribuciones de gol de Suárez con Inter Miami se desglosan de la siguiente manera:

MLS (incluyendo tanto la temporada regular como la Audi MLS Cup): 46 goles y 33 asistencias

Leagues Cup: 5 goles y 4 asistencias

Concacaf Champions Cup: 5 goles y 4 asistencias

Copa Mundial de Clubes de la FIFA: 1 gol y 1 asistencia

Michelob ULTRA Campeones Cup 2026: 1 asistencia.

El atacante se encuentra actualmente en su tercera temporada con el Inter Miami.

El oriundo de Salto, Uruguay, llegó al club antes del inicio de la temporada 2024. Luis Suárez fue una pieza clave durante la histórica temporada 2024 de Inter Miami, en la que el equipo conquistó su primer Supporters’ Shield y estableció el récord de puntos en una sola temporada de la MLS. Su aporte fue fundamental, ya que lideró al equipo con 25 goles en todas las competiciones; sus 20 tantos en la temporada regular lo situaron como el segundo máximo anotador de toda la MLS en 2024 (empatado con su compañero Lionel Messi).

Además, sumó nueve asistencias en la temporada regular, así como un gol y una asistencia en los playoffs. Fue una figura constante al frente del ataque, participando en 37 encuentros en todas las competiciones durante 2024, incluidos 27 partidos de la temporada regular.

Aquí se puede ver la segunda asistencia ante Atlanta United:

Posteriormente, Suárez fue una pieza fundamental en la histórica temporada 2025, su segundo año en el Inter Miami. Su vasta experiencia y su liderazgo fueron fundamentales para que Inter Miami conquistara su tercer y cuarto título, al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la MLS Cup.

Asimismo, el equipo brilló en el plano internacional, alcanzando los octavos de final en la renovada Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y llegando a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. En 2025, Suárez disputó un total de 50 partidos en todas las competiciones, registrando 17 goles y 17 asistencias, lo que suma un total de 34 participaciones directas en goles.

Esta temporada, Suárez ha seguido siendo una pieza clave en el ataque de nuestro equipo. Hasta el momento, ha participado en 27 encuentros en todas las competiciones durante 2026 -incluyendo el partido completo de 90 minutos en la victoria del Inter Miami ante Cruz Azul, que le valió al club el título de la Campeones Cup 2026-, acumulando una destacada cifra de 25 participaciones directas en goles: 15 tantos y 10 asistencias.

Por otra parte, con sus dos asistencias, llegó a 300 en su carrera en todos los clubes en los que jugó.

En ese contexto, igualó a Kevin De Bruyne en el tercer puesto, y solo es superado por el primero, Lionel Messi con 427, y el segundo, Tadic, con 327.