Real Madrid vs Sevilla: día, hora y dónde ver a Federico Valverde en un partidazo por LaLiga de España

El partido entre Real Madrid con Federico Valverde y Sevilla por LaLiga de España se jugará este domingo 18 de octubre de 2026 a la hora 16 de Uruguay, en el Estadio Santiago Bernabéu, y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney +.

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El encuentro es uno de los más atractivos de la novena jornada de la primera división del fútbol español, enfrentando a dos equipos con realidades y aspiraciones clave en este tramo inicial de la temporada.

El partido correspondiente a la fecha 9 de LaLiga de España 2026-2027 se disputará el domingo 18 de octubre de 2026 .

El escenario elegido para este cruce es el Estadio Santiago Bernabéu , ubicado en la ciudad de Madrid, España, donde el club que dirige José Mourinho es local.

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¿A qué hora juegan Real Madrid vs Sevilla con Federico Valverde?

El pitazo inicial está programado para la hora 16 (21 horas en el huso horario local de España).

Para quienes siguen el torneo desde otros países de la región, el cronograma es el siguiente:

Argentina, Chile y Paraguay: 16 horas.

16 horas. Bolivia y Venezuela: 15 horas.

15 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 14 horas.

14 horas. México: 13 horas.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Sevilla con Federico Valverde?

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la liga española, los derechos de transmisión para Uruguay y gran parte de Sudamérica pertenecen a ESPN.

Para quienes prefieran seguir las acciones por internet desde dispositivos móviles o computadoras, el partido estará disponible en la plataforma de streaming Disney +.