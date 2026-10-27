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Aguada perdió el invicto en Liga Uruguaya de Básquetbol ante Larrañaga y Biguá es el único puntero

Larrañaga logró su primer triunfo de la historia en Liga Uruguaya al derrotar como local 91-75 a Aguada mientras que Biguá superó como visitante 99-91 a Urunday Universitario

27 de octubre de 2026 23:49 hs
Santiago Vidal y Nicolás Bessio

Santiago Vidal y Nicolás Bessio

Foto: @LUB_Uy

Aguada perdió su invicto en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 al perder en la tercera fecha 91-75 en su visita a Larrañaha que arrastraba dos derrotas y que logró, como local, su primer triunfo histórico en el certamen.

Joaquín Osimani, ex Aguada, fue la figura descollante del partido con 23 puntos y 5 de 9 en triples.

Davaunta Thomas fue el máximo anotador de Aguada con 19.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

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En el otro partido de la noche, Biguá le ganó 99-91 en su visita a Urunday Universitario.

Donald Sims, ex Aguada, fue el goleador del partido con 26 tantos.

Bruno Curadossi metió 25 en el estudioso.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Biguá 6 3 3 0
Goes 5 3 2 1
Atenas 4 3 1 2
Nacional 4 3 1 2
Unión Atlética 4 3 1 2
Aguada* 3 3 2 1
Hebraica Macabi 3 2 1 1
Malvín 3 2 1 1
Urunday Universitario 3 3 0 3
Defensor Sporting 2 1 1 0
Peñarol 2 1 1 0
Larrañaga** 1 3 1 2

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos

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