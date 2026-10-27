Aguada perdió el invicto en Liga Uruguaya de Básquetbol ante Larrañaga y Biguá es el único puntero

Aguada perdió su invicto en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-2027 al perder en la tercera fecha 91-75 en su visita a Larrañaha que arrastraba dos derrotas y que logró, como local, su primer triunfo histórico en el certamen.
Joaquín Osimani, ex Aguada, fue la figura descollante del partido con 23 puntos y 5 de 9 en triples.
Davaunta Thomas fue el máximo anotador de Aguada con 19.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
En el otro partido de la noche, Biguá le ganó 99-91 en su visita a Urunday Universitario.
Donald Sims, ex Aguada, fue el goleador del partido con 26 tantos.
Bruno Curadossi metió 25 en el estudioso.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Biguá
|6
|3
|3
|0
| Goes
|5
|3
|2
|1
| Atenas
|4
|3
|1
|2
| Nacional
|4
|3
|1
|2
| Unión Atlética
|4
|3
|1
|2
| Aguada*
|3
|3
|2
|1
| Hebraica Macabi
|3
|2
|1
|1
| Malvín
|3
|2
|1
|1
| Urunday Universitario
|3
|3
|0
|3
| Defensor Sporting
|2
|1
|1
|0
| Peñarol
|2
|1
|1
|0
| Larrañaga**
|1
|3
|1
|2
* Comenzó el torneo con quita de dos puntos
** Comenzó el torneo con quita de tres puntos