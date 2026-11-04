República Ganadera: informe concluyó que existió "una maniobra coordinada de desvío de fondos y vaciamiento patrimonial" de la empresa

Un equipo multidisciplinario, conformado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (UIAF - BCU) y los investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, concluyó que en República Ganadera existió "un patrón de vaciamiento patrimonial, mediante un mecanismo de desvío sistemático de recursos financieros desde la empresa hacia terceros desplazando los activos hacia socios, otras personas vinculadas, o entidades vinculadas".

El dictamen, al que accedió El Observador, fue entregado a la fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno que está ácefala desde mayo y viene siendo subrogada por el fiscal de 3° Turno Gilberto Rodríguez. El trabajo se enfocó en analizar inidicios de los delitos de estafa, apropiación indebida y lavado de activos entre los años 2018 y 2025 en la conducta de los exsocios de la empresa Nicolás Jasidakis, Mauro Mussio y María Elina Fynn (esposa del primero).

Los técnicos, que analizaron información contable, financiera y patrimonial, describieron que los fondos captados entre inversores terminaron desviados hacia cuentas personales y empresas satélite de familiares, con sobreprecios artificiales, balances con graves omisiones y una sostenida fuga de capitales hacia inmuebles y vehículos de alta gama.

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El informe afirma que a partir del primer semestre de 2022, la firma modificó su esquema comercial. Dejó de comprarle insumos de forma directa a sus proveedores de plaza (tales como Irmacor S.A., Nuevo Campo Fértil SAS, Bauruguay S.A. y Barraca Deambrosi) y pasó a operar mediante tres firmas pantalla controladas por familiares directos de los socios.

Se trataba de María Elina Fynn, esposa del socio Nicolás Jasidakis, quien dio de alta su empresa unipersonal en agosto de 2022 fijando como domicilio fiscal su propia residencia familiar en el barrio privado La Tahona. Entre setiembre de 2022 y diciembre de 2023 facturó a RG SRL la suma de US$ 1.131.920,88.

Asimismo, la hermana de Elina, María del Carmen Fynn como titular de "Todoganado", reabrió actividades en mayo de 2022 volcándose al rubro agropecuario. Entre mayo de 2022 y agosto de 2024 emitió facturas a RG SRL por US$ 4.005.924,07. También era administradora de Importotal SRL que le facturó US$ 700.542,54 entre agosto y noviembre de 2024.

El informe concluye que estas firmas carecían de infraestructura comercial y no añadían valor económico. Compraban fertilizantes, herbicidas y específicos veterinarios al precio corriente y los refacturaban a RG SRL con incrementos que promediaron el 20% (con picos comprobados de entre 13,33%, 17,97% y hasta 29,24% en productos procedentes de firmas como Adolfo Bortagaray S.A. o Irmacor S.A.).

Entre julio de 2022 y agosto de 2024, RG SRL le giró a Importotal SRL un total de US$ 2.950.920,79. Sin embargo, la Dirección General Impositiva (DGI) constató que la primera factura electrónica de Importotal a la firma recién se emitió el 18 de agosto de 2024.

El informe apunta que una vez que las intermediarias recibían los fondos de RG SRL, el dinero era rápidamente retirado o derivado. Por ejemplo, se constataron transferencias desde Importotal SRL a cuentas personales de María del Carmen Fynn en los bancos Itaú y Scotiabank por US$ 2,5 millones, así como giros a terceros por US$ 451.666 desde Importotal SRL y US$ 52.785 desde Todoganado.

"Desde una perspectiva analítica, la existencia de sobreprecios sistemáticos, reiterados y carentes de una justificación económica razonable constituye un indicio relevante de una maniobra de extracción y desvío de recursos de RG SRL, según surge del análisis efectuado, tendrían su origen en la captación de inversiones agropecuarias, por lo que la canalización de recursos mediante operaciones celebradas en condiciones económicamente desfavorables para la entidad reviste, particular gravedad y resulta compatible con un mecanismo destinado a sustraer fondos de su patrimonio en beneficio de terceros vinculados", concluye.

Transferencias directas sin respaldo comercial

Desde las cuentas institucionales de RG SRL en Scotiabank se identificaron cuantiosas salidas de capital sin documentación tributaria ni causa justificable dentro del negocio:

US$ 1.158.884 acreditados en cuentas particulares del socio Nicolás Jasidakis entre octubre de 2018 y octubre de 2024.

US$ 1.017.412 a la cuenta personal de Fabiana Mussio, hermana del socio Mauro Mussio.

US$ 3.615.000 aproximadamente transferidos a Julio Ipar sin soporte documental.

Giros al exterior: Giros directos a nombre de Fabiana Mussio hacia cuentas en Estados Unidos por US$ 195.000 y transferencias por US$ 187.495 a la firma Nexo Latinoamérica SRL en México.

Inmuebles bajo la lupa

El informe pericial subraya que la inversión y enajenación de propiedades constituyó una vía central para dispersar y ocultar el patrimonio social.

En concreto menciona algunas propiedades a nombre de República Ganadera SRL como una casa en Artigas adquirida en noviembre de 2022 por US$ 95.000 para dos unidades habitacionales. Se detalla que un anticipo de US$ 35.000 salió de la cuenta bancaria de la empresa y el saldo se pagó con cheques a fines de 2023. Los peritos apuntaron que el uso residencial no guarda relación con la actividad agropecuaria.

En segundo lugar incluye la casa en Carrasco, en Eduardo Couture, de 416 m² adquirida en diciembre de 2023 por US$ 530.000, que se pagó con un cheque de la empresa de US$ 14.500 y una letra de cambio por US$ 515.500 originada en un crédito hipotecario que Scotiabank le otorgó a RG SRL. Hoy el padrón integra la masa activa del concurso y mantiene reservas de prioridad de venta.

Por otro lado se mencionan propiedades a nombre de los socios y sus allegados o familiares entre las que figura una casa en Ciudad de la Costa, comprada en julio de 2020 por Jasidakis y Fynn en US$ 350.000. El informe detalla que esa compra se financió con depósitos acumulados por US$ 370.000 a la cuenta de Jasidakis bajo las referencias bancarias "Int. Nico Casa" e "Int. Para Casa". En noviembre de 2024 el bien se adjudicó a Fynn en una partición conyugal y en mayo de 2025 se pactó su venta a Lucía Paola Costa Leyba por US$ 590.000. Costa Leyba es una escribana de Pando que fue condenada por una estafa por alrededor de U$S 1 millón a varios clientes tras prometer inversiones en negocios que nunca existieron.

Otras propiedades que quedaron bajo la lupa son un padrón de Lavalleja adquirido por Fynn en mayo de 2022 por US$ 80.000, con una entrega inicial de US$ 20.000 saldada desde la cuenta particular de Jasidakis; otro padrón en Artigas, prometido en compraventa en 2023 por Mauro Mussio en US$ 120.000, abonando la seña (US$ 30.000) desde la cuenta de su hermana Fabiana, otro en Artigas, adquirido formalmente por Fabiana Mussio por US$ 40.000. Fue financiado con US$ 15.500 girados desde la cuenta corporativa de RG SRL a la escribana actuante y US$ 23.500 transferidos desde la cuenta personal de Mussio, y otro en la Rambla República de Chile, proveniente de la sucesión de la madre de los hermanos Mussio. Se vendió en diciembre de 2024 por US$ 170.000. El informe detectó que los compradores pagaron anticipadamente US$ 105.555 para levantar una hipoteca previa antes de que se formalizara judicialmente la declaratoria de herederos.

Camionetas de alta gama, maquinaria y omisiones registrales

El informe técnico también detalló compras y ventas atípicas en el parque vehicular. La firma compró una Nissan Frontier 4x4 en 2021 (US$ 60.988) integrando cheques personales de Jasidakis y de los Mussio (luego vendida en US$ 53.900); una Honda Ridgeline 3.5 en 2023 (US$ 75.518, solventada con un crédito a RG SRL y revendida a US$ 64.900); y una Volkswagen Tiguan en 2021 (US$ 48.990, traspasada en 2024 por US$ 47.000).

Al declarar sus activos concursales, la empresa omitió inventariar un tráiler, pese a figurar inscripto en Sucive junto a un camión JMC N720 y dos camionetas (Fiat Strada y Renault Oroch).

A fines de 2022, RG SRL emitió un cheque por US$ 35.000 a Hyundai Fidocar para adquirir una excavadora 0km valorada en US$ 170.800.

Por su parte, Nicolás Jasidakis comercializó cinco vehículos (Audi A4, Audi A6, Land Rover, BMW 2002 y Chevrolet S10) entre 2018 y 2022 con un desembolso acumulado de US$ 151.150 no justificado por sus ingresos (la Land Rover terminó en manos del contador de la empresa, Roberto Monti).

Por su parte, Mauro Mussio solicitó un crédito bancario para adquirir una Chevrolet Silverado por US$ 24.500 justificando ingresos mensuales por US$ 12.325; Fynn compró un Jeep Renegade con fondos de Todoganado para transferirlo luego a su socia; y Matías Jasidakis (sobrino del socio) registró un Hyundai Sedan cuyas cuotas bancarias fueron pagadas por Fabiana Mussio.

Balances con "incertidumbre" y captación hasta el colapso

El informe de los organismos reguladores remarca que la firma sostuvo el ingreso de nuevos clientes y la renovación contractual hasta los días previos a presentarse a concurso voluntario y necesario, ofreciendo rendimientos irreales y ocultando su situación de quiebra inminente.

Asimismo, los balances contables remitidos ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN) para los períodos 2022, 2023 y 2024 arrojaron una profunda inconsistencia documental: se omitió asentar el costo de ventas y se imputaron gastos financieros que no tenían contrapartida real en los pasivos societarios, lo que impidió a los peritos convalidar la veracidad de los estados contables.

El colapso de la firma dejó en el camino denuncias penales por estafa promovidas por proveedores de plaza como Irmacor S.A., al tiempo que empresas como Nuevo Campo Fértil SAS y Barraca Deambrosi S.A. ya trabaron embargos genéricos sobre Todoganado e Importotal SRL para intentar resarcir las deudas impagas del entramado.