Escribana fue condenada por estafar por casi U$S 1 millón a varios clientes con falsas promesas de inversión

La Justicia condenó a una escribana de Pando (Canelones) que estafó por alrededor de U$S 1 millón a varios clientes tras prometer inversiones en negocios que nunca existieron, confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), la fiscal del caso Silvia Blanc indicó que las maniobras llevadas adelante por la mujer consistían en pedirle a las víctimas la entrega de dinero que luego ella invertiría para "sacar mercadería del puerto, importar cosas de China, en diversas cosas" .

"Eso les iba a reportar a los denunciantes un importante ingreso, lo que nunca se cumplió" , indicó la fiscal.

La mujer, que ya cumplía prisión preventiva, llegó a un acuerdo con la Fiscalía mediante un proceso abreviado y fue condenada a una pena de 24 meses de prisión, seis de los cuales se computan como prisión efectiva —ya cumplidos— y los 18 restantes cumplirán en régimen de prisión domiciliaria .

A la autora del crimen se le imputaron 11 delitos de estafa en concurrencia fuera de la reiteración con 16 delitos de apropiación indebida.

Entre las víctimas existen familias, compradores inmobiliarios del departamento de Canelones y comerciantes. Las denuncias fueron recibidas desde el ámbito civil y también desde el penal.

"Como defensa de las víctimas, nos vamos con sensaciones encontradas. Nosotros lo que solicitamos es que se debería haber tipificado otro delito, que era el de falsificación de documento público", expresaron desde la defensa de los damnificados en diálogo con Subrayado (Canal 10).