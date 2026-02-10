Negro presentó proyecto para descentralizar INR a bancadas del FA: oposición cuestionó "lentitud" y falta de "sentido de la urgencia"

El ministro del Interior, Carlos Negro , presentó a las bancadas del Frente Amplio ( FA ) el borrador del proyecto de ley que busca transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación ( INR ) en un servicio descentralizado con autonomía del Ministerio del Interior. Desde la oposición, en tanto, cuestionaron la "lentitud" del gobierno a la hora de abordar el tema.

"Hace ya un año que presentamos al Ministerio del Interior y al Parlamento el proyecto de creación del INR ; ¡hoy anuncian que tienen un borrador! No tienen sentido de la urgencia del problema de la seguridad; #irresponsabilidad" , escribió el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry en su cuenta de X.

Por su parte, el diputado y exsubsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, festejó que el "proyecto de descentralización del INR llegaría, finalmente, al Parlamento" , pero cuestionó los tiempos del gobierno.

"Lo venimos reclamando desde julio, por lo menos. El ministro lo presentó a su bancada, pero tendrá que negociar la arquitectura del nuevo organismo con la oposición. No tiene los votos. Todos reconocemos las urgencias del sistema penitenciario, pero el gobierno ha actuado con enorme lentitud ", señaló en X.

"El tiempo que pasó no puede recuperarse, así que la circunstancia de que esto pueda llegar a concretarse la consideramos auspiciosa. No conocemos los contenidos ni el detalle del proyecto, pero lo analizaremos", agregó el político blanco en rueda de prensa.

Tras esto, aseguró que existe un "consenso" dentro de todo el sistema político para "avanzar" con la iniciativa.

En este marco, afirmó Abdala, deben "materializar ese consenso en términos de definir cuál va a ser la arquitectura del nuevo organismo".

"Nosotros abogamos por un INR que tenga la mayor autonomía que sea posible. Creo que ahí está la clave de todo esto. Son muy grandes los desafíos que hay en el sistema penitenciario y precisamente en lo que hemos coincidido todos es en la necesidad de que el instituto salga del Ministerio del Interior", destacó después.

La presentación del proyecto por parte de Negro tuvo lugar este lunes en una reunión con las bancadas de senadores y diputados del FA, informó en primera instancia La Diaria.

Ahora, se espera que la propuesta sea enviada en los próximos días a los sindicatos del INR para su análisis.

También en rueda de prensa, el senador frenteamplista Daniel Caggiani se refirió al tema y señaló que espera que el Parlamento pueda "tomar cartas en el asunto".

"El sistema político se supone que está de acuerdo en que el INR tiene que tener mayores niveles de autonomía, salir de la órbita del funcionamiento del Ministerio del Interior. Ha pasado por todos los gobiernos, ninguno lo ha hecho, entonces esperemos que el Parlamento pueda tomar cartas en el asunto y realizarlo", expresó.