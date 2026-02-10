¿Cuál es el equipo de fútbol más caro de Uruguay?

Con un valor total de 38 millones de euros entre los 16 conjuntos, la institución superó a Club Nacional, Liverpool FC Montevideo y Defensor Sporting Club, entre otros.
10 de febrero 2026 - 15:21hs
Con la primera fecha del Campeonato Uruguayo de Primera División 2026 ya finalizada, la plataforma Transfermarkt dio a conocer el ranking actualizado de los equipos del fútbol local más valiosos.
Con un valor total de 165,04 millones de euros entre los 16 conjuntos, la Liga AUF Apertura posicionó al Club Atlético Peñarol como la institución deportiva más cara del país, con una cotización que supera los 38 millones de euros. Detrás se ubicaron Club Nacional, Liverpool FC Montevideo y Defensor Sporting Club, con valores de €22,65 millones, €13,55 millones y €12,30 millones, respectivamente.
Al analizar la composición de los planteles, el Carbonero exhibe en 2026 un balance positivo en términos de valor de mercado, estimado en €8,06 millones, impulsado por las incorporaciones de Matías Arezo y Emanuel Gularte, entre otros refuerzos. Arezo, cuyo vínculo con Gremio de Porto Alegre fue renovado en enero por una temporada, incrementó su cotización en €301 mil, de acuerdo con el reporte de Transfermarkt.