Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MERCADO DE PASES

Juan Manuel Sanabria es nuevo jugador de Real Salt Lake de la MLS y Nacional percibirá dinero por derechos de solidaridad

Con 25 años, Juan Manuel Sanabria deja Atlético San Luis donde fue el capitán en los dos últimos años y se lleva el récord histórico de asistencias: jugará en la MLS y Nacional se llevará el 2,5% del pase por el mecanismo de solidaridad

10 de febrero 2026 - 15:57hs
Juan Manuel Sanabria con la 8 de Real Salt Lake

Juan Manuel Sanabria con la 8 de Real Salt Lake

Juan Manuel Sanabria firmó este martes contrato como nuevo jugador de Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) y luego de cinco años deja el fútbol mexicano.

Sanabria tiene 25 años, nació en Florida y se formó en Nacional con el que fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 en 2018.

Antes de debutar en Primera con los tricolores fue vendido a Atlético de Madrid en una operación de 1,2 millones de euros.

En Atlético de Madrid jugó en el equipo juvenil, llegó a debutar por Copa del Rey en el equipo principal de Diego Simeone y luego fue cedido a Atlético San Luis, de México.

El equipo titular de la selección uruguaya que comenzó jugando ante Uzbekistán
SELECCIÓN URUGUAYA

Mirá las asistencias de Federico Viñas y los goles de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria en el triunfo de la selección uruguaya ante Uzbekistán

Festejo de Juan Manuel Sanabria en el triunfo de San Luis ante América
MÉXICO

El gol de Juan Manuel Sanabria, extremo de la selección de Marcelo Bielsa, con el que San Luis sorprendió y le ganó a América de Aguirre, Cáceres y Brian Rodríguez

Ahí jugó 170 partidos y marcó ocho goles. Llegó como volante central y se convirtió en un polifuncional capaz de desempeñarse como lateral izquierdo, volante interior, volante externo, carrilero e incluso extremo.

En las dos últimas temporadas fue el capitán y se va con el récord histórico de asistencias en el club con 29.

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, lo elogió ampliamente en una conferencia de prensa, aunque admitió que su falta de oportunidades en la celeste se debía a que tenía por delante a jugadores con mayor experiencia en partidos internacionales.

En la celeste jugó amistosos contra México, Uzbekistán y República Dominicana.

El jugador terminaba contrato con Atlético San Luis en junio de 2026 y por eso el club vio con buenos ojos transferirlo.

En su nuevo equipo firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Según medios mexicanos el monto de la operación ronda los US$ 6 millones.

De ese monto, según se informó a Referí. a Nacional le corresponderá un porcentaje por mecanismo de solidaridad, una compensación económica del 5% de un pase internacional que se otorga a los clubes que formaron a un jugador entre los 12 y los 23 años.

Ese mecanismo de solidaridad generará un reparto de utilidades entre San Luis, Atlético de Madrid, Real Zaragoza (donde tuvo un breve pasaje a préstamo) y Nacional, que se llevará la mayor parte.

A falta de oficialización de la cifra definitiva, a Nacional le corresponderá un 2,5% de ese 5% porque fue donde más estuvo el jugador durante esa edad de los 12 a los 23 años. Si el monto del pase fue de US$ 6 millones, los tricolores recibirán unos US$ 136 mil por este concepto.

Temas:

Juan Manuel Sanabria Atlético de Madrid Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya 
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya confirmó su segundo rival para la fecha FIFA de marzo luego de enfrentar a Inglaterra

Decurnex es el presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó
FÚTBOL URUGUAYO

Decurnex es el presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó

Nacional en el Gran Parque Central
FÚTBOL

El exgoleador de Nacional que decidió retirarse del fútbol tras una gran carrera

Incidentes tras Cerro vs Danubio
TORNEO APERTURA

Incidentes con intervención policial, balas de goma e hinchas ingresando a la cancha, tras el final de Cerro vs Danubio en el Tróccoli, por la primera fecha del Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos