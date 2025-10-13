Mirá las asistencias de Federico Viñas y los goles de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria en el triunfo de la selección uruguaya ante Uzbekistán

La selección uruguaya venció este lunes a Uzbekistán en el partido amistoso que jugó en Malasia y cerró la doble fecha de Eliminatorias de octubre con dos victorias, porque el viernes le ganó 1-0 a República Dominicana.
El entrenador de la selección, Marcelo Bielsa, tuvo la oportunidad de ver en acción a futbolistas a los que no les había brindado oportunidades a lo largo de las Eliminatorias, que culminaron en setiembre, y la Copa América del año pasado.
El primer gol de Uruguay llegó a través de un contragolpe que protagonizaron Ignacio Laquintana, Federico Viñas y Facundo Torres.
Laquintana, autor del gol ante Dominicana y quien ingresó en el segundo tiempo ante Uzbekistán, desbordó con velocidad por la banda derecha, entregó al medio a Viñas, quien aguantó la pelota en el corazón del área y le dio tiempo a Torres para que llegara a completar la jugada con gol.
Así fue el 1-0 de Uruguay:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1977737486299283592&partner=&hide_thread=false
El segundo gol de Uruguay llegó a través de una reposición de lateral.
Viñas hizo todo el trabajo sucio dentro del área, arrastró marcas, y entregó a Sanabria quien de frente al arco y con la pierna derecha celebró su gol.
Así fue el 2-0 de Uruguay:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1977739762451562761&partner=&hide_thread=false
Mirá el resumen del partido:
Embed - Uzbekistán 1-2 Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA octubre | #AUFTV