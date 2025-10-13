Dólar
Mirá las asistencias de Federico Viñas y los goles de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria en el triunfo de la selección uruguaya ante Uzbekistán

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa venció a la de Uzbekistán en partido amistoso que disputaron en Malasia

13 de octubre 2025 - 11:27hs
El equipo titular de la selección uruguaya que comenzó jugando ante Uzbekistán

La selección uruguaya venció este lunes a Uzbekistán en el partido amistoso que jugó en Malasia y cerró la doble fecha de Eliminatorias de octubre con dos victorias, porque el viernes le ganó 1-0 a República Dominicana.

El entrenador de la selección, Marcelo Bielsa, tuvo la oportunidad de ver en acción a futbolistas a los que no les había brindado oportunidades a lo largo de las Eliminatorias, que culminaron en setiembre, y la Copa América del año pasado.

El primer gol de Uruguay llegó a través de un contragolpe que protagonizaron Ignacio Laquintana, Federico Viñas y Facundo Torres.

Así fue el 1-0 de Uruguay:

El segundo gol de Uruguay llegó a través de una reposición de lateral.

Viñas hizo todo el trabajo sucio dentro del área, arrastró marcas, y entregó a Sanabria quien de frente al arco y con la pierna derecha celebró su gol.

Así fue el 2-0 de Uruguay:

Mirá el resumen del partido:

selección uruguaya Ignacio Laquintana Federico Viñas Marcelo Bielsa Facundo Torres

