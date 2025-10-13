Giorgian De Arrascaeta habló de los inventos "de las crisis" en Flamengo y de su inminente firma para un nuevo contrato con el club en el que es ídolo absoluto

El media punta uruguayo de Flamengo, Giorgian De Arrascaeta , se mostró optimista al ser consultado sobre las negociaciones de renovación con el club carioca. En resumen, ídolo actual de la afición rubronegra, confirmó que un resultado positivo es inminente tras las charlas que tuvieron los dirigentes del club con su representante y amigo, Daniel Fonseca.

El contrato del nacido en Nuevo Berlín con Flamengo vence en diciembre de 2026. El futbolista expresó su deseo de permanecer en el club en varias ocasiones. Tras el cierre del último mercado de fichajes, la renovación del contrato del uruguayo volvió a estar en la agenda de la directiva.

Bajo la dirección de Filipe Luís, De Arrascaeta es la principal promesa de Flamengo para 2025.

Los cariocas compiten por los dos títulos principales de la temporada: están en las semifinales de la Copa Libertadores de América y actualmente son segundos en el Campeonato Brasileiro, empatados a puntos con Palmeiras.

SELECCIÓN URUGUAYA El destaque de Peñarol tras el triunfo de la Uruguay sobre Uzbekistán este lunes en un amistoso en Malasia

ESPAÑA Se confirmó lo peor: Jeremía Recoba se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y tiene de seis a ocho meses de recuperación

De Arrascaeta quería la renovación por cuatro o cinco años, pero Flamengo le propuso dos años más, hasta 2028 y eso se definirá en esta semana, según informan en Brasil.

La renovación de Giorgian De Arrascaeta con Flamengo

Los resultados recientes no han sido positivos, pero el número 10 también reforzó su confianza en el equipo.

"¿Es contra todos? ¡Sin duda! Lo sabemos. Llevo mucho tiempo en este club y siempre intentan crear una crisis desde fuera, que aquí intentamos gestionar lo mejor posible. Una derrota no puede desestabilizarnos como grupo ni como equipo. Por eso le digo a nuestra afición: es hora de creer, es hora de apoyar a este club y a estos jugadores más que nunca", dijo De Arrascaeta en ESPN Brasil.

"Creo de verdad en ellos y estamos trabajando al máximo para asegurar los mejores resultados posibles en la cancha", añadió.

Jugador de Flamengo desde 2019, Giorgian De Arrascaeta jugó 341 partidos (221 victorias/70 empates/50 derrotas), marcando 92 goles y dando 102 asistencias para el club.

Con 15 títulos, el uruguayo comparte el título de jugador con más títulos en la historia del club carioca con su compañero Bruno Henrique.

Ídolo de Flamengo, el uruguayo es el segundo extranjero con más partidos y el segundo máximo goleador extranjero en la historia del club, solo detrás de Doval (94 goles).