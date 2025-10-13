Se confirmó lo peor: Jeremía Recoba se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y tiene de seis a ocho meses de recuperación

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

Jeremía Recoba recibió este lunes la noticia que no quería escuchar. En el pasado partido con su equipo, Las Palmas, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y ahora deberá pasar por cirugía y luego, aguardar una recuperación de entre seis y ocho meses.

Como había informado este domingo Referí, el exfutbolista de Nacional había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes por la Segunda división española, y todo indicaba que la lesión sería esa.

Jeremía Recoba comenzó una vez más, el partido como suplente en Las Palmas.

Ingresó a los 57 minutos en la visita al conjunto granadino, por Iván Gil.

ESPAÑA El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

SELECCIÓN URUGUAYA El destaque de Peñarol tras el triunfo de la Uruguay sobre Uzbekistán este lunes en un amistoso en Malasia

Tan solo 20 minutos después, en un lance fortuito y al borde del área, chocó con el arquero Iker de Granada, cayó al suelo y de inmediato se percató de la gravedad de la lesión.

Este lunes, luego de los estudios realizados, Las Palmas comunicó finalmente lo que todos sospechaban.

"Nuestro jugador Jeremía Recoba fue sometido a las pruebas médicas pertinentes, tras la lesión sufrida en el transcurso del partido frente al Granada CF. Los resultados han revelado que el jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", informó el club canario.

Ahora el futbolista deberá aguardar por pasar primero por el quirófano, y lo esperan meses de recuperación para su vuelta al fútbol.