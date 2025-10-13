Gianina García Troche, la esposa de Sebastián Marset, declaró como indagada ante la Fiscalía en Paraguay

Gianina García Troche , pareja del narcotraficante Sebastián Marset, prestó declaración como indagada esta mañana en la Prisión Militar de Viñas Cue, frente al fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico de Paraguay .

En la declaración, que fue solicitada por la defensa, García Troche estuvo acompañada por su equipo de abogados compuesto por Rafael Blanco, Luis Samaniego, Hugo Núñez, Cristian González y Balbino Garcete, quienes aseguraron que la imputación formulada en su contra está basada en una descripción "defectuosa" de los hechos, informó el medio local ABC.

Según la defensa, el acta de imputación no se ajusta correctamente a la "tipicidad jurídica invocada por el agente fiscal" .

CASO MARSET Así será el régimen que tendrá en prisión Gianina García Troche, esposa de Marset, tras ser imputada por lavado de activos en Paraguay

LAVADO DE ACTIVOS La Justicia de Paraguay imputó a Gianina García Troche, la pareja de Sebastián Marset, por lavado de activos

Además, destacan que García Troche colaboró con la Justicia tras haberse entregado de forma voluntaria y renunciar a su pedido de asilo en España .

Esta es la primera vez que la uruguaya declara por el proceso penal abierto en febrero del 2022 por su presunta vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, específicamente en el marco del caso A Ultranza Py, una investigación que ha implicado a varias personas del crimen organizado.

Previo a esta declaración, García Troche se había abstenido de hablar tras su extradición hasta hoy.

¿De qué se acusa a Gianina García Troche?

Según indica la sentencia en su contra, a la que accedió El Observador, García Troche es acusada de constituir la sociedad anónima "Grupo San Jorge", con el nombre fantasía "Total Cars" en mayo de 2021, como una empresa de venta de autos de lujo que funcionaba como fachada para lavar el dinero que Marset obtenía del narcotráfico.

La esposa del narco uruguayo era la presidenta y tenía el 75% de la participación de empresa, que fue constituida con un capital de 1.000 millones de guaraníes (125.553 dólares a precio de mayo de 2024). El otro 25% le correspondía al vicepresidente, Alexis Vidal González Zarate, también acusado por esta operativa.

Además, la Justicia indicó que García Troche "habría habilitado una cuenta en Banco Visión y, para el efecto, habría presentado un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso". En este certificado constaba que la uruguaya era propietaria de un camión de carga habilitado por una empresa transportadora de nombre Kuarahy S.R.L., con el que se realizaban "transportes internacionales al Mercosur en un promedio de dos a tres viajes por mes", lo que le dejaba una supuesta ganancia de US$ 7.500 al mes.

"Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió cuenta bancaria, con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas", se lee en la resolución.