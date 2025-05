Así será el régimen que tendrá en prisión Gianina García Troche, esposa de Marset, tras ser imputada por lavado de activos en Paraguay

En primer lugar, la magistrada indicó que García Troche será recluida en una celda individual y su contacto con los demás reclusos de la prisión estarán restringidos, salvo que el director del recinto autorice el acercamiento.

Sus visitas también estarán restringidas: solo podrán visitarla familiares y abogados, siempre que acrediten serlo. Su familia podrá concurrir al penal los días martes, jueves y sábado de 09:30 a 11:30, mientras que sus abogados podrán asistir de lunes a viernes en el mismo horario.

La Justicia paraguaya también le otorgará a la imputada un celular los días lunes, miércoles y viernes de 09:30 a 11:30 para que "mantenga comunicación" exclusivamente "con familiares o con sus defensores técnicos".

Por otra parte, García Troche tendrá un estricto horario de actividades. Se despertará todos los días a las 07:00 de la mañana, desayunará a las 07:30, tendrá un tiempo de "esparcimiento" de 08:00 a 09:30 (salvo los sábados), almorzará a las 12:00, ingresará a su celda y cenará a las 17:00 –media hora después de una revisión a su unidad–, y a las 20:00 pasará por un control final de su celda antes de dormir.

¿Por qué Gianina García Troche fue enviada a una prisión militar?

El envío de la esposa de Marset a la prisión militar Viñas Cue fue dictado a pesar de que su defensa había solicitado que, de ser dictada la prisión preventiva, fuera enviada a la cárcel de Minga Guazú, la de Agrupación Especializada o en el centro de reclusión de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), porque en ellas se sentiría "más protegida y tranquila" y la defensa podría acompañarla "con más constancia".

En una entrevista con Radio Monumental de Paraguay, la jueza Montanía explicó que no envió a García Troche a la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú porque allí se encuentra recluido Miguel Ángel Insfrán, también conocido como "Tío Rico", principal socio de Marset en la operativa de tráfico de drogas.

Otro de los motivos fueron las recientes fugas que ocurrieron en ese centro. "La fuga está entre las posibilidad que no se pueden descartar, además no hace menos de dos meses hubo una fuga masiva, incluso se comentó que Tío Rico no lo hizo nada más porque no quiso", afirmó la magistrada.

Además, alegó que las tres cárceles solicitadas por la defensa de la uruguaya no tenían las condiciones necesarias para su reclusión: "Lastimosamente la corrupción imperante en las cárceles no han minimizado. Ninguno de los lugares requeridos por sus abogados fueron aptos para la permanencia de la señora".

También recordó "la organización criminal por la que se la vincula" a García Troche, y que "su pareja aún está prófuga, buscado por Bolivia y los Estados Unidos". "Evidentemente, podemos decir que Sebastián Marset cuenta con la protección de gente muy importante", sentenció.