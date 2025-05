Gianina García Troche, esposa de Marset, llega a Paraguay este miércoles para completar su extradición

El narco y su familia estuvieron viviendo en Paraguay con identidades falsas. Para 2022, sin embargo, se trasladaron a Bolivia donde se establecieron en Santa Cruz de la Sierra, aunque en julio de 2023 –alertados de un operativo policial para capturarlos– huyeron.

Desde entonces, el paradero de Marset es desconocido, aunque las autoridades uruguayas presumen que estuvo o está en Dubái.

En abril, García Troche renunció al pedido de asilo que había realizado en España, lo que terminó de definir una extradición que ya había sido dictada por la justicia.

"Fue una decisión personal de ella, lo habló con la familia, con el equipo legal, y decidió la renuncia de ese proceso de asilo para que de esa manera se concrete la extradición, que ya en dos instancias la habían decretado. Ahora lo que resta es un proceso personalísimo", explicó Moratorio en una entrevista con Telenoche el mes pasado.

Consultado por sus expectativas con respecto al juicio por el que va a pasar la uruguaya en Paraguay, Moratorio afirmó que "son altas".

"Tenemos la firme convicción de que se tendría que decretar una sentencia absolutoria, no tendría que pasar ni en una prisión preventiva, ni tiempo en prisión, en el estado de las prisiones paraguayas, porque no lo amerita, porque no cometió delito, no tiene antecedentes y nuestra voluntad es esa, que se realice el juicio con la mayor celeridad posible. Recordemos que ya estuvo casi un año en prisión preventiva", cerró en cuanto al caso.