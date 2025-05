Tras renuncia a pedido de asilo en España y eventual extradición a Paraguay, el abogado de García Troche confía en lograr una "sentencia absolutoria"

Consultado por sus expectativas con respecto al juicio en Paraguay, Moratorio afirmó que "son altas".

Sobre la situación de García Troche, sostuvo que ella no tenía la intención de "evadir" a la Justicia en "ningún momento". "Se entregó pacíficamente, y nosotros queríamos que se la juzgue en España. Entendemos que no están dadas las garantías en Paraguay por un montón de aspectos", aseveró.

Para Moratorio, la negativa al proceso de asilo y de realización del juicio en España se debieron a un caso de "presiones políticas", donde el país europeo "priorizó la cooperación jurídica", por sobre "el derecho aplicable".

"Estaba todo dado, no solo para que se la juzgue en España, sino también en un arresto domiciliario", afirmó el experto en derecho.

"Tenemos la firme convicción de que se tendría que decretar una sentencia absolutoria, no tendría que pasar ni en una prisión preventiva, ni tiempo en prisión, en el estado de las prisiones paraguayas, porque no lo amerita, porque no cometió delito, no tiene antecedentes y nuestra voluntad es esa, que se realice el juicio con la mayor celeridad posible. Recordemos que ya estuvo casi un año en prisión preventiva", cerró en cuanto al caso.