Socio de Sebastián Marset se declara culpable de lavado de dinero ligado al narcotraficante uruguayo

La Fiscalía General del Estado de Virginia Occidental informó que Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias “Capitán”, se declaró culpable por lavado de dinero proveniente del narcotráfico , operando desde Paraguay. Santoro era socio cercano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , prófugo y con una recompensa de hasta US$ 2 millones por su captura.

En un período de menos de cinco meses, dirigió al menos 8 millones de dólares en fondos provenientes del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense, recibiendo una comisión por sus servicios.

La red de narcotráfico internacional

Marset, de 32 años, lidera una organización que trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y países europeos como Bélgica, Países Bajos y Portugal.

En enero de 2021, Marset tenía una deuda de más de 17 millones de euros por un solo envío de cocaína, de la cual Santoro organizó el blanqueo de al menos 5 millones, principalmente a través del sistema bancario estadounidense.

La red también utilizaba métodos como mensajeros y símbolos para transportar grandes sumas en efectivo, normalmente en euros, que luego eran blanqueados.

Recompensas y llamado a la colaboración

La recompensa de US$ 2 millones se suma a los US$ 100.000 ofrecidos por Bolivia en 2023. La investigación forma parte de la “Operación Take Back America”, que coordina el Departamento de Justicia para combatir el crimen organizado transnacional.

El Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia, Erik S. Siebert, y el agente especial de la DEA Louis A. D’Ambrosio destacaron la cooperación internacional, especialmente con Paraguay, que permitió la captura y extradición de Santoro.

Se insta a quienes tengan información sobre Marset o sus actividades a contactar a la DEA por correo electrónico en [email protected].