Paraguay recibe cuatro aviones Super Tucano comprados a Brasil para luchar contra narcos: qué dijo Santiago Peña sobre Sebastián Marset

"Hoy el Estado paraguayo invierte en defensa y seguridad, ya no para enfrentar a nuestros vecinos. Eso quedó en el pasado. Hoy enfrentamos peligros diferentes. El crimen organizado, el narcotráfico, los delitos transnacionales no conocen de frontera, no conocen de nacionalidad y esto requiere que los Estados estén cada vez más organizados", dijo Peña en su discurso.