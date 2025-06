Donald Trump asegura que Israel e Irán acordaron un "cese al fuego total" para las próximas horas

El presidente consideró que “esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo el Medio Oriente, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará!”.

El anuncio llega dos días después de que Estados Unidos lanzara una campaña de bombardeos sobre tres bases nucleares en Irán. Trump celebró ese ataque como un “éxito espectacular”, y dio por “total y completamente destruidas” esas tres instalaciones de enriquecimiento de uranio.

Irán respondió este lunes con una tímida represalia: el lanzamiento de misiles sobre la base estadounidente más grande de Oriente Próximo, a las afueras de Qatar. Antes de lanzar esos proyectiles anunció, según publicó The New York Times, sus intenciones a las autoridades cataríes, así como a las de Washington, lo que dio que pensar que su intención no era causar el mayor daño posible, si no la de no dejar sin respuesta la provocación estadounidense.

Todo esto ocurre un día después de que Trump pidiera un cambio de régimen. Sin confirmación aún de Irán e Israel, se trata de una situación inestable y confusa.