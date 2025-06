La nieve llegó a Uruguay: mirá en qué departamentos se registraron nevadas y los videos compartidos en redes sociales

TEMPO | Saída desta madrugada do modelo alemão Icon indica neve hoje em pontos do Sul do Uruguai. Recordamos que por ser área predominantemente de baixas altitudes ou ao nível do mar, exceção de alguns cerros, neve é pouco comum. Saiba mais do frio em https://t.co/cCRIo33qLf. pic.twitter.com/9USCQqZtUr