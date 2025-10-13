El destaque de Peñarol tras el triunfo de la Uruguay sobre Uzbekistán este lunes en un amistoso en Malasia

Facundo Torres celebra a su estilo de selfie, su gol para la selección uruguaya ante Uzbekistán en Malasia

La selección uruguaya derrotó 2-1 a Uzbekistán este lunes en la ciudad de Malacca, en Malasia, por el segundo partido de la actual fecha FIFA de octubre, cerrando la mini gira por ese país con dos triunfos, ya que el pasado viernes había vencido 1-0 a República Dominicana.

Uruguay fue superior a su rival que ya está clasificado también al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Al término del encuentro y ya consumada la victoria celeste, Peñarol subió a sus redes un tuit remarcando a dos futbolistas.

"Con un gol de Facundo Torres y con Santiago Bueno como capitán, Uruguay venció a Uzbekistán en amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo", escribieron desde los carboneros.

Ambos futbolistas surgieron en las divisiones menores del club aurinegro y eso lo quisieron resaltar desde Peñarol.