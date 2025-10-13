Dólar
El destaque de Peñarol tras el triunfo de la Uruguay sobre Uzbekistán este lunes en un amistoso en Malasia

La selección uruguaya consiguió su segunda victoria en la doble fecha FIFA de octubre

13 de octubre 2025 - 12:13hs
Facundo Torres celebra a su estilo de selfie, su gol para la selección uruguaya ante Uzbekistán en Malasia

Facundo Torres celebra a su estilo de selfie, su gol para la selección uruguaya ante Uzbekistán en Malasia

FOTO: @Uruguay

La selección uruguaya derrotó 2-1 a Uzbekistán este lunes en la ciudad de Malacca, en Malasia, por el segundo partido de la actual fecha FIFA de octubre, cerrando la mini gira por ese país con dos triunfos, ya que el pasado viernes había vencido 1-0 a República Dominicana.

El destaque de Peñarol a la selección de Bielsa

Uruguay fue superior a su rival que ya está clasificado también al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

El equipo titular de la selección uruguaya que comenzó jugando ante Uzbekistán
SELECCIÓN URUGUAYA

Mirá las asistencias de Federico Viñas y los goles de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria en el triunfo de la selección uruguaya ante Uzbekistán

Al término del encuentro y ya consumada la victoria celeste, Peñarol subió a sus redes un tuit remarcando a dos futbolistas.

"Con un gol de Facundo Torres y con Santiago Bueno como capitán, Uruguay venció a Uzbekistán en amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo", escribieron desde los carboneros.

Ambos futbolistas surgieron en las divisiones menores del club aurinegro y eso lo quisieron resaltar desde Peñarol.

