Atento Uruguay: Ghana clasificó al Mundial 2026; mirá las 21 selecciones que ya aseguraron su boleto a la Copa del Mundo FIFA

Ghana se convirtió este domingo en el quinto país africano en conseguir su boleto para el Mundial de 2026 , y en el vigesimoprimer clasificado para el torneo que se jugará en Norteamérica.

Un tanto en boca de gol de Mohammed Kudus, mediocampista del Tottenham, a pase de Thomas Partey, del Villarreal, a los 47 minutos le valió al cuadro que dirige Otto Addo para asegurar la victoria en Accra y sellar así el pase como líderes del Grupo I de las eliminatorias de África.

Ghana ha participado en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Disputará su quinta fase final mundialista , la segunda seguida, después de haber participado en Qatar 2022, donde fue cuarta del grupo H tras perder ante Portugal (2-3) y Uruguay (0-2) y ganar a Corea del Sur (3-2). Con anterioridad, fue octavofinalista en Alemania 2006, cuartofinalista en Sudáfrica 2010 y no pasó de la fase de grupos en Brasil 2014.

Dos veces rival de Uruguay

Logró en suelo sudafricano su mejor participación mundialista, al llegar hasta cuartos de final, cuando se enfrentó a Uruguay en el recordado partido de la mano de Luis Suárez y la definición por penales que ganó el equipo de Óscar Washington Tabárez con la picada del Loco Abreu.

trdv785876_20100704211424_111.webp Suárez y la mano que le dio el penal a Ghana ROBERTO SCHMIDT / AFP

En 2022 Uruguay y Ghana volvieron a enfrentarse en fase de grupos y ganó la celeste por 2-0 con goles de Giorgian De Arrascaeta, resultado que no le alcanzó al equipo de Diego Alonso para avanzar a octavos de final.

000-32xm26d-jpg..webp Giorgian De Arrascaeta festeja su gol con Luis Suárez en la victoria de Uruguay contra Ghana por el Mundial Qatar 2022 KHALED DESOUKI / AFP

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia (6)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana (5)

La plaza de África para la repesca se decidirá en Marruecos

Marruecos, en sede aún por definir, albergará los encuentros que definirán el equipo de África que participe en el torneo de repesca intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026.

Según ha decidido la Confederación Africana de Fútbol (CAF), los cuatro equipos que luchen por este objetivo se enfrentarán en dos eliminatorias el jueves 13 de noviembre y la final será el domingo 16.

Esta última ronda de la CAF la disputarán los cuatro mejores segundos de los nueve grupos clasificatorios, cuya disputa acabará este martes. Por el momento han asegurado su presencia en el Mundial 2026 Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana, mientras que a falta de concluir la fase por ahora los que entrarían en dicha 'repesca' son Gabón, Burkina Faso, Níger y Camerún.

Los cruces se decidirán según el ránking de la FIFA de octubre.

El torneo de repesca intercontinental lo disputarán en marzo seis selecciones, dos de la CONCACAF, una de África, una de Asia, Bolivia, por la Conmebol, y Nueva Caledonia, por Oceanía. Los vencedores de las dos 'llaves' en las que se dividirá se clasificarán para el Mundial.

Con base en EFE y AFP