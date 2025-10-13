La emoción del juvenil de Peñarol que debutó en la selección de Lituania; mirá el mensaje de Pipe Barrenechea y su agradecimiento

Felipe “Pipe” Barrenechea , juvenil de las formativas de Peñarol, tuvo su debut en la selección sub 19 de Lituania, con la que jugó sus dos primeros partidos por el clasificatorio a la Eurocopa de esa categoría.

Su estreno fue el pasado viernes con derrota por 2-1 ante Estonia, encuentro en el que fue suplente.

Luego, este domingo, tuvieron la revancha y ganaron por 1-0, partido en el que el delantero de 18 años fue titular y puso la asistencia para el gol con el que se quedaron con el triunfo.

“¡Gracias por darme esta gran oportunidad en mi carrera! Siempre agradecido con quienes creen en mí. Ahora toca darlo todo y luchar por la clasificación. Vamos con todo Lituania”, señaló el jugador en sus redes.

Su historia con Lituania

"La historia es así: el padre de mi abuela, mi bisabuelo, es lituano, entonces no sé cómo surgió que un scouter en Lituania que me siguió en el torneo de mitad del mundo en Ecuador al que fuimos con Peñarol y les gustó mucho mi perfil por el gol, por la velocidad, determinación y me contactó, y como nunca me citaron a la selección uruguaya, es una buena oportunidad. Cuando vuelva espero tener la oportunidad de vestir la remera de Uruguay, que es mi sueño", explicó Felipe en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890.

Con respecto a la agenda y lo que afrontará en esta fecha FIFA, destacó: "Ahora hay dos amistosos para preparar ya el partido con Inglaterra. Eso fue, también, lo que me convenció... jugar contra Inglaterra es una linda oportunidad".

"Lo que me pidió el entrenador es que iremos a defender todo el partido y van a tirar la pelota para adelante y que yo me arregle, ja. Me manejo bien con el idioma porque hablor inglés y es el idioma con el que me comunico", agregó Felipe.

En base a la postura de Peñarol ante la citación de Lituania, manifestó: "Sé que mandaron la carta a Peñarol y como es una fecha FIFA el club está obligado a aceptarla".

Luego, dejó en claro que "mi sueño siempre fue y va a ser ganar la Copa Libertadores con Peñarol, soy hincha con toda mi familia".

Barrenechea llegó a Peñarol cuando tenía nueve años, en la captación".

Posteriormente, explicó sus características de juego: "Naturalmente soy un nueve, toda mi vida jugué de nueve. Pero ahora en los últimos dos años estoy jugando de extremo también y lo puedo hacer indiferentemente por las dos bandas", detalló y agregó: "Mi referente, con el que me identifico mucho por su estilo de juego actualmente es Julián Álvarez. Tengo movimientos muy parecidos a él".

Por último, señaló: "Mi familia y mis amigos están muy contentos porque saben que es una buena oportunidad para mi la de defender a Lituania y me dieron para adelante todos. Viajé con mi padre que está acá conmigo", suscribió el joven de Peñarol.

"Lituania tiene un proyecto bastante importante con los juveniles, que fue lo que me explicaron. Tienen un golero que juega en la liga italiana y son casi todos extranjeros de Europa que los llevan a la selección de Lituania".