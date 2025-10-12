Las bajas que tendrá Diego Aguirre el miércoles ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay, y un aporte de lujo

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

Luego de lo que fue el empate 2-2 de este sábado ante Miramar Misiones por la fecha 11 del Torneo Apertura en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno, Peñarol cambió los planes y no entrenó este domingo, como tenía pautado, sino que lo dejó para este lunes en Los Aromos.

El golpe que recibió el equipo de Diego Aguirre fue muy fuerte, teniendo en cuenta que empató con uno de los clubes que está muy cerca del descenso.

Por más que al menos rescató un punto, ya que perdía 2-0 al término de la primera parte, la igualdad se tomó como una derrota.

Diego Aguirre tendrá algunas bajas para el partido de este miércoles ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay en el Parque Viera.

En el encuentro que comenzará a la hora 21, el DT carbonero ya sabe desde hace un tiempo que no tendrá a los lesionados Javier Cabrera y David Terans. Este último, normalmente suplente, era titular en todos los partidos de la Copa AUF Uruguay.

Pero a ellos, habrá que sumarle al menos dos bajas más por lesión. La primera es de Leandro Umpiérrez, quien, como informó Referí este sábado, ni siquiera viajó a Durazno con el plantel por un fuerte golpe que recibió.

El volante aurinegro sufrió un esguince de tobillo y está descartado ante los violetas.

Por otra parte, aún restan hacerle exámenes a Héctor "Tito" Villalba, quien salió muy sentido en su rodilla izquierda en los pocos minutos que jugó del segundo tiempo contra Miramar Misiones, y en el club, muchos piensan que se puede repetir lo de Javier Cabrera con la ruptura de los ligamentos cruzados, aunque no se quieren apresurar en el diagnóstico. Obviamente, no podrá jugar el miércoles.

A su vez, Ignacio Sosa volvió contra los cebritas tras estar ausente la semana anterior contra Danubio por un fuerte golpe. Si bien retornó, su fútbol estuvo muy lejos de lo común y ni siquiera entró para el segundo tiempo en Durazno. Salió rengueando por una falta sobre el final de la primera parte.

De esa manera, el volante también se suma a una posible baja y habrá que esperar para ver cómo reacciona en estos pocos días que quedan para el partido contra los violetas.

El que sí posiblemente pueda jugar es Leonardo Fernández. El futbolista aurinegro recibió la quinta amarilla contra Miramar Misiones y el próximo domingo ante Wanderers, no podrá jugar. En ese contexto, es más que factible que Diego Aguirre lo utilice, a diferencia de otros encuentros anteriores de Copa AUF Uruguay.