Prometió que se levantaría de su silla de ruedas cuando volviera su hijo secuestrado por Hamas: el reencuentro de uno de los rehenes israelíes y su padre

El israelí Matan Zangauker es abrazado por su madre tras ser liberado por Hamás.

Entre gritos, lágrimas y abrazos, los 20 israelíes que permanecieron 738 días secuestrados por el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza fueron recibidos por sus familias este lunes.

Los 20 liberados -que fueron entregados en dos tandas con la intermediación de la Cruz Roja- son los hermanos Gali y Ziv Berman, los hermanos Ariel y David Cunio, Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran, Guy Gilboa-Dalal, Elkana Bohbot, Rom Broslavski, Nimrod Cohen, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupershtein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker.

El Estado de Israel difundió videos en redes sociales de varios de ellos en su primer contacto con sus allegados en los hospitales donde son evaluados.

GUERRA EN GAZA Embajadora de Israel en Uruguay consideró "un milagro" la liberación de rehenes y destacó mensajes de Orsi y Cosse

GUERRA EN ISRAEL La conmovedora liberación de los rehenes argentinos Ariel y David Cunio, emoción en una videollamada con su madre

“Tras más de 2 años siendo torturado en los túneles de Hamás, Guy Gilboa Dalal por fin está libre y en los brazos de su familia”, expresaron en X junto al video donde el israelí es abrazado por cuatro personas.

Tras 738 días viviendo un infierno en el cautiverio de Hamás, Matan Zangauker ya está en casa abrazando a su madre. Bienvenido Matan pic.twitter.com/7cPE9sgV2z

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelinSpanish/status/1977703708575027553&partner=&hide_thread=false Tras más de 2 años siendo torturado en los túneles de Hamás, Guy Gilboa Dalal por fin está libre y en los brazos de su familia.



Bienvenido a casa pic.twitter.com/JAsxAoZETL — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 13, 2025

También difundieron la historia de Kupershtein. Según detalló Israel, el padre del hombre secuestrado está en silla de ruedas desde hace años por un accidente de tránsito y había prometido que se pararía para recibirlo cuando fuera liberado. “Su papá lo recibió DE PIE”, celebró Israel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelinSpanish/status/1977747797420937430&partner=&hide_thread=false UNA EMOCIÓN ÚNICA.

UN ABRAZO COMO NINGUNO.

Hace varios años, tras un accidente de tránsito, Tal Kuperstein quedó en silla de ruedas.



Su hijo Bar fue secuestrado hace 738 días y Tal prometió que cuando volviera, lo recibiría de pie.



Hoy Bar regresó a casa.

Y su papá lo recibió.… pic.twitter.com/EEVp0PnOhF — Israel en Español (@IsraelinSpanish) October 13, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IditAbu/status/1977671735882187058&partner=&hide_thread=false Bar kupershtein is home



Bar managed to escape the Nova party but went back to save others tend to the wounded when he was captured



His father, also an ambulance volunteer EMT, was hit by a car while tending to wounded in an accident a few months before 7/10. During his son… pic.twitter.com/Qfz2wmsN2S — Ambassador Idit Rosenzweig-Abu (@IditAbu) October 13, 2025

La primera fase del acuerdo propuesto por el presidente norteamericano Donald Trump incluye, además, la liberación de los cadáveres de los 28 rehenes israelíes muertos y de cientos de prisioneros palestinos.