/ Mundo / GUERRA EN GAZA

Prometió que se levantaría de su silla de ruedas cuando volviera su hijo secuestrado por Hamas: el reencuentro de uno de los rehenes israelíes y su padre

Los 20 hombres pasaron 738 días secuestrados por el grupo terrorista palestino en la Franja de Gaza; así fue el regreso con sus familias

13 de octubre 2025 - 14:07hs
Bar Kupershtein y su padre

El israelí Matan Zangauker es abrazado por su madre tras ser liberado por Hamás.&nbsp;

Cuenta de X del Estado de Israel

Entre gritos, lágrimas y abrazos, los 20 israelíes que permanecieron 738 días secuestrados por el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza fueron recibidos por sus familias este lunes.

Los 20 liberados -que fueron entregados en dos tandas con la intermediación de la Cruz Roja- son los hermanos Gali y Ziv Berman, los hermanos Ariel y David Cunio, Matan Angrest, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran, Guy Gilboa-Dalal, Elkana Bohbot, Rom Broslavski, Nimrod Cohen, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupershtein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker.

El Estado de Israel difundió videos en redes sociales de varios de ellos en su primer contacto con sus allegados en los hospitales donde son evaluados.

Los rehenes argentinos Ariel y David Cunio﻿ en videollamada con su madre tras ser liberados.
GUERRA EN ISRAEL

La conmovedora liberación de los rehenes argentinos Ariel y David Cunio, emoción en una videollamada con su madre

La embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz
GUERRA EN GAZA

Embajadora de Israel en Uruguay consideró "un milagro" la liberación de rehenes y destacó mensajes de Orsi y Cosse

“Tras más de 2 años siendo torturado en los túneles de Hamás, Guy Gilboa Dalal por fin está libre y en los brazos de su familia”, expresaron en X junto al video donde el israelí es abrazado por cuatro personas.

También difundieron la historia de Kupershtein. Según detalló Israel, el padre del hombre secuestrado está en silla de ruedas desde hace años por un accidente de tránsito y había prometido que se pararía para recibirlo cuando fuera liberado. “Su papá lo recibió DE PIE”, celebró Israel.

La primera fase del acuerdo propuesto por el presidente norteamericano Donald Trump incluye, además, la liberación de los cadáveres de los 28 rehenes israelíes muertos y de cientos de prisioneros palestinos.

Temas:

Hamás Israel rehenes Cruz Roja Franja de Gaza

