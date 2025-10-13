Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

"Me da confianza para darle otra alternativa a Marcelo": Emiliano Martínez repasó su debut de zaguero, cómo se lo pidió Bielsa y qué jugador le dio indicaciones para ese rol

“El jugador cuando le pude brindar más soluciones al entrenador, siempre es bienvenido”, dijo Emiliano Martínez sobre su nueva faceta

13 de octubre 2025 - 12:28hs
Emiliano Martínez

Emiliano Martínez

Emiliano Martínez, el mediocampista y ahora también zaguero de la selección uruguaya, contó cómo fue jugar en esa nueva posición en el partido ante República Dominicana del pasado viernes, al hacer un balance de la gira celeste por Malasia que culminó este lunes con triunfo 2-1 ante Uzbekistán.

“Para mí siempre es importante sumar minutos con la selección”, dijo el jugador de Palmeiras y ex Nacional este martes a AUF TV.

Martínez explicó cómo fue jugar de zaguero el pasado viernes, al ingresar en ese puesto para el segundo tiempo. “El otro día se me dio de jugar en un posición que no es la habitual mía, sentí que lo hice de buena manera y también me lo remarcó Marcelo (Bielsa)”, comentó.

Embed - Uzbekistán 1-2 Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA octubre | #AUFTV

“Hoy me tocó más jugar en mi posición. Estoy muy contento de sumar minutos y del rendimiento del equipo”, dijo sobre el partido de este lunes, en el que jugó en el medio.

“Esta doble fecha la cerramos con buenas sensaciones que era lo que más veníamos a buscar. Seguir por este camino. Algunos compañeros tuvieron la oportunidad de mostrarse, que era lo que también se buscaba en esta citación, estamos muy contentos y con la ilusión de buscar cada uno su lugar para el Mundial, que sin duda es lo que todos queremos”, expresó.

Emiliano Martínez y su debut como zaguero

El volante contó cómo fue jugar de zaguero. “Él (Bielsa) me lo comunica el día anterior del partido. Obviamente me brindó todas las herramientas para poder hacerlo de la mejor manera”, señaló.

Además, destacó los consejos de un compañero: “Con la ayuda de Santi Bueno también que me ayudó bastante en el tema del posicionamiento y eso, me guió, porque yo nunca había jugado en esa posición, sí por algo momentáneo de partido, pero no esa cantidad de minutos”.

Emiliano Martínez
Emiliano Martínez

Emiliano Martínez

“La verdad que me sentí muy cómodo y me da confianza para darle otra alternativa a Marcelo”, dijo sobre su rol de zaguero.

“El jugador cuando le pude brindar más soluciones al entrenador, siempre es mejor, siempre es bienvenido”, dijo sobre su nueva faceta.

Sobre la doble fecha, dijo estar satisfecho. “Obviamente, muy contento por haberme sentido bien el otro día y hoy también, pero más que nada por el rendimiento de todo el equipo que eso es lo que vinimos a buscar”.

Emiliano Martínez
Emiliano Martínez

Emiliano Martínez

Martínez también valoró el esfuerzo realizado en partidos con mucho calor y humedad. “Era algo que ya sabíamos, venir a jugar acá tiene eso”. “La cancha no estaba en muy buen estado”, dijo sobre el escenario de este lunes

“Sin buscar excusas, dimos el máximo, así lo sentimos, estamos muertos en el vestuario, porque la exigencia fue muy grande, y estamos contentos por eso”, agregó.

Emiliano Martínez Marcelo Bielsa selección uruguaya

