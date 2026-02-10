Luego de tantas idas y vueltas, se definió dónde jugarán Progreso vs Nacional por la tercera fecha del Torneo Apertura

Nacional siguió la semana con los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes pensando en lo que será el encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura que disputará este sábado desde la hora 20.30 ante Racing en el Gran Parque Central.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los tricolores vienen de vencer de manera dificultosa a Boston River por 2-1 como visitantes en Florida, mediante anotaciones de Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi.

Fue un triunfo importante para los dirigidos por Jason Viera, ya que venían de perder el primer título oficial del año, la Supercopa Uruguaya, en definición por penales ante su acérrimo rival, Peñarol, tras igualar 0-0 en los 120 minutos.

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fijó este martes la tercera fecha del Torneo Apertura.

FÚTBOL Peñarol es el club uruguayo que lidera el ranking IFFHS a mucha distancia de Nacional; Paris Saint-Germain es el mejor

FÚTBOL La importante decisión de la Mesa Ejecutiva para todo el resto de la temporada 2026 del fútbol uruguayo: no habrá más mascotas

El encuentro entre Progreso vs Nacional, tuvo varias idas y vueltas.

Es que los gauchos del Pantanoso querían jugar en Durazno, pero los tricolores no conseguían hotel para esa fecha.

Finalmente, se consiguió poder pernoctar en Trinidad, y el partido entonces se jugará en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno.

Dicho compromiso se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a la hora 20.30.