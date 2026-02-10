Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Los números que sorprenden y en los que Matías Arezo es superior a Maximiliano Silvera en su pasaje por Peñarol

La comparación entre ambos delanteros con la camiseta carbonera, brinda cifras significativas

10 de febrero 2026 - 13:03hs
Matías Arezo y Maximiliano Silvera cuando compartían equipo en Peñarol

Matías Arezo y Maximiliano Silvera cuando compartían equipo en Peñarol

FOTO: @OficialCAP

La salida de Maximiliano Silvera de Peñarol a Nacional fue el pase más renombrado del período actual en el fútbol uruguayo cuya ventana termina el próximo 25 de febrero. El delantero, uno de los preferidos de Diego Aguirre, ya debutó en los tricolores y en dos encuentros oficiales, aún no pudo convertir.

Uno de esos partidos fue contra los aurinegros que le ganaron en la tanda de penales la Supercopa Uruguaya 2026.

Por su parte, Matías Arezo llegó pasada la mitad del año pasado de regreso a Peñarol, y en algunos encuentros, compartieron cancha con el hoy delantero de Nacional.

Los números de ambos en Peñarol

Maximiliano Silvera llegó a Peñarol a principios de 2024 procedente de Santos de Brasil, a donde llegó pedido por el entonces técnico del equipo, justamente Diego Aguirre.

Giorgian De Arrascaeta
SELECCIÓN URUGUAYA

Giorgian De Arrascaeta dijo que por su juego, se adapta "mejor a la selección brasileña que a la uruguaya", y que sufrió "mucho con Tabárez"

Rodolfo Catino, consejero de Peñarol
PEÑAROL

Rodolfo Catino se sumó a las críticas por el recuento de títulos que compartió Ignacio Ruglio: "Peñarol no necesita relatos personales ni campañas de autopromoción"

Con los carboneros disputó 96 partidos, en los que convirtió 30 goles, lo que da un 31% de efectividad.

En ese 2024 ganó el Campeonato Uruguayo en un año redondo de Peñarol.

En materia de clásicos ante Nacional con la camiseta carbonera, disputó 12, de los que ganó 1, empató 6 y perdió 5, convirtiendo tres goles. Su efectividad clásica fue de 25%.

Por su parte, Matías Arezo, en sus dos pasajes por Peñarol, jugó 66 encuentros y lleva convertidos hasta ahora 34 tantos, con una efectividad del 52%. Con menos partidos jugados que Silvera, anotó más goles.

A diferencia de Silvera, aún no pudo ganar un Uruguayo y en cuanto a clásicos contra Nacional, jugó 6, de los que ganó 2, empató 3 y perdió 1, convirtiendo 2 goles. Es decir que con la mitad de clásicos que Maximiliano Silvera jugados, anotó un gol menos, pero sus números ante el eterno rival son mejores, con una efectividad de 50%.

Temas:

Peñarol Maximiliano Silvera Matías Arezo Diego Aguirre Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya 
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya confirmó su segundo rival para la fecha FIFA de marzo luego de enfrentar a Inglaterra

Decurnex es el presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó
FÚTBOL URUGUAYO

Decurnex es el presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó

Nacional en el Gran Parque Central
FÚTBOL

El exgoleador de Nacional que decidió retirarse del fútbol tras una gran carrera

Incidentes tras Cerro vs Danubio
TORNEO APERTURA

Incidentes con intervención policial, balas de goma e hinchas ingresando a la cancha, tras el final de Cerro vs Danubio en el Tróccoli, por la primera fecha del Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos