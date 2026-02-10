Los números que sorprenden y en los que Matías Arezo es superior a Maximiliano Silvera en su pasaje por Peñarol

La salida de Maximiliano Silvera de Peñarol a Nacional fue el pase más renombrado del período actual en el fútbol uruguayo cuya ventana termina el próximo 25 de febrero. El delantero, uno de los preferidos de Diego Aguirre, ya debutó en los tricolores y en dos encuentros oficiales, aún no pudo convertir.

Uno de esos partidos fue contra los aurinegros que le ganaron en la tanda de penales la Supercopa Uruguaya 2026.

Por su parte, Matías Arezo llegó pasada la mitad del año pasado de regreso a Peñarol, y en algunos encuentros, compartieron cancha con el hoy delantero de Nacional.

Maximiliano Silvera llegó a Peñarol a principios de 2024 procedente de Santos de Brasil, a donde llegó pedido por el entonces técnico del equipo, justamente Diego Aguirre.

Con los carboneros disputó 96 partidos, en los que convirtió 30 goles, lo que da un 31% de efectividad.

En ese 2024 ganó el Campeonato Uruguayo en un año redondo de Peñarol.

En materia de clásicos ante Nacional con la camiseta carbonera, disputó 12, de los que ganó 1, empató 6 y perdió 5, convirtiendo tres goles. Su efectividad clásica fue de 25%.

Por su parte, Matías Arezo, en sus dos pasajes por Peñarol, jugó 66 encuentros y lleva convertidos hasta ahora 34 tantos, con una efectividad del 52%. Con menos partidos jugados que Silvera, anotó más goles.

A diferencia de Silvera, aún no pudo ganar un Uruguayo y en cuanto a clásicos contra Nacional, jugó 6, de los que ganó 2, empató 3 y perdió 1, convirtiendo 2 goles. Es decir que con la mitad de clásicos que Maximiliano Silvera jugados, anotó un gol menos, pero sus números ante el eterno rival son mejores, con una efectividad de 50%.