Rodolfo Catino se sumó a las críticas por el recuento de títulos que compartió Ignacio Ruglio: "Peñarol no necesita relatos personales ni campañas de autopromoción"
"El protagonista debe ser siempre el club”, comentó Rodolfo Catino; además, Marcelo Areco también cuestionó a Ruglio
10 de febrero 2026 - 10:43hs
Rodolfo Catino, consejero de Peñarol Leonardo Carreño
Rodolfo Catino, secretario del Club Atlético Peñarol, se sumó a los cuestionamientos contra el presidente Ignacio Ruglio luego del posteo que realizó en WhatsApp y en el que destacaba sus logros alcanzados durante su dos mandatos.
En dicha clasificación, Ruglio aparece en primer lugar con 11 copas levantadas durante sus cinco años en el club, en el que terminará su segundo mandato a fines de 2026, cuando se realicen nuevas elecciones.
En el actual mandato de Ruglio, Peñarol ganó los Campeonatos Uruguayos 2021 y 2024, El presidente también contabilizó todos los títulos oficiales que se disputan en cada temporada. En ese caso, Peñarol ganó el Apertura 2023 y 2024, los Clausura 2021, 2024 y 2025, el Intermedio 2025, la Supercopa Uruguaya 2022 y 2026, la Copa AUF Uruguay 2025.
Peñarol no necesita relatos personales ni campañas de autopromoción. La historia de este club la construyen generaciones enteras, no una gestión ni un dirigente. Cuando se conduce a Peñarol, el protagonista debe ser siempre el club.
Otro dirigente con pasado en el club, Marcelo Areco, también se manifestó en sus redes sociales a raíz del posteo de Ruglio.
Su comentario fue el siguiente: “En 1987 AUF organizó 2 campeonatos, el Uruguayo que lo ganó Defensor y la Liguilla que la ganó Nacional. Peñarol ganó la Copa Libertadores, o sea uno solo. Hoy me enteré por un estado de WhatsApp que el 2025 fue mejor que ese año, dado que ganamos Copa AUF, Apertura e Intermedio”.
Y luego enumeró que la actual administración ganó dos Uruguayos sobre seis disputados, ganó cinco clásicos y perdió ocho sobre 25 jugados y protagonizó la peor presentación internacional de la historia del fútbol uruguayo, remitiéndose a la Copa Sudamericana de 2023 donde Peñarol no ganó puntos sobre 18 disputados en fase de grupos.
"¿Los logros?", se preguntó Evaristo quien cerró su posteo escribiendo con mayúsculas: "¡Qué bajo hemos caído!"