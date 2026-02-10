Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Rodolfo Catino se sumó a las críticas por el recuento de títulos que compartió Ignacio Ruglio: "Peñarol no necesita relatos personales ni campañas de autopromoción"

"El protagonista debe ser siempre el club”, comentó Rodolfo Catino; además, Marcelo Areco también cuestionó a Ruglio

10 de febrero 2026 - 10:43hs
Rodolfo Catino, consejero de Peñarol
Rodolfo Catino, consejero de Peñarol

Rodolfo Catino, secretario del Club Atlético Peñarol, se sumó a los cuestionamientos contra el presidente Ignacio Ruglio luego del posteo que realizó en WhatsApp y en el que destacaba sus logros alcanzados durante su dos mandatos.

En dicha clasificación, Ruglio aparece en primer lugar con 11 copas levantadas durante sus cinco años en el club, en el que terminará su segundo mandato a fines de 2026, cuando se realicen nuevas elecciones.

Los números que compartió Ignacio Ruglio
Los números que compartió Ignacio Ruglio

Los números que compartió Ignacio Ruglio

En el actual mandato de Ruglio, Peñarol ganó los Campeonatos Uruguayos 2021 y 2024, El presidente también contabilizó todos los títulos oficiales que se disputan en cada temporada. En ese caso, Peñarol ganó el Apertura 2023 y 2024, los Clausura 2021, 2024 y 2025, el Intermedio 2025, la Supercopa Uruguaya 2022 y 2026, la Copa AUF Uruguay 2025.

“Orgullo, dato mata relato”, comentó el presidente mirasol en su posteo.

A raíz de la afirmación de Ruglio, Referí realizó un informe sobre lo que ocurrió en lo que transcurrió de este siglo (que comenzó en 2001 y hasta la Supercopa 2026).

Esos números expresan que José Decurnex es el presidente más exitoso en el fútbol local, Ricardo Alarcón está segundo y Ruglio, tercero.

La crítica de Rodolfo Catino a Ignacio Ruglio

El opositor Rodolfo Catino, secretario de Peñarol, se manifestó en sus redes sociales para cuestionar la actitud del presidente aurinegro.

“Peñarol no necesita relatos personales ni campañas de autopromoción”, señaló en su cuenta de X.

“La historia de este club la construyen generaciones enteras, no una gestión ni un dirigente. Cuando se conduce a Peñarol, el protagonista debe ser siempre el club”, comentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodolfoCatino/status/2021182455105884356&partner=&hide_thread=false

Marcelo Areco, exdirectivo, también se manifestó

Otro dirigente con pasado en el club, Marcelo Areco, también se manifestó en sus redes sociales a raíz del posteo de Ruglio.

Su comentario fue el siguiente: “En 1987 AUF organizó 2 campeonatos, el Uruguayo que lo ganó Defensor y la Liguilla que la ganó Nacional. Peñarol ganó la Copa Libertadores, o sea uno solo. Hoy me enteré por un estado de WhatsApp que el 2025 fue mejor que ese año, dado que ganamos Copa AUF, Apertura e Intermedio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marce_areco/status/2020942703006187753&partner=&hide_thread=false

Areco dijo que actualmente integra un grupo con el núcleo del Movimiento 2809, que en las elecciones pasadas apoyó a Evaristo González y que para los próximos comicios presentará un candidato.

La reacción de Evaristo González

Los logros que Ruglio se arrogó generaron la inmediata crítica del consejero de la oposición Evaristo González quien dijo: "¡Qué tristeza! El presidente del campeón del siglo XX numera copas insignificantes para su Historia. Peñarol es Libertadores, es Campeonatos Uruguayos, es clásicos".

Evaristo González
Evaristo González

Y luego enumeró que la actual administración ganó dos Uruguayos sobre seis disputados, ganó cinco clásicos y perdió ocho sobre 25 jugados y protagonizó la peor presentación internacional de la historia del fútbol uruguayo, remitiéndose a la Copa Sudamericana de 2023 donde Peñarol no ganó puntos sobre 18 disputados en fase de grupos.

"¿Los logros?", se preguntó Evaristo quien cerró su posteo escribiendo con mayúsculas: "¡Qué bajo hemos caído!"

