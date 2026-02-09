"Dato mata relato": los números que compartió Ignacio Ruglio en los que aparece como el presidente más ganador del siglo XXI; mirá el ranking del titular de Peñarol

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , compartió el ranking de los 10 presidentes que más títulos ganaron en el siglo XXI y en el que él aparece como el que levantó más copas, en el primer puesto.

En un estado de WhatsApp, este domingo compartió una imagen en el que se ve la clasificación de “los 10 presidentes mas ganadores del siglo XXI en el futbol uruguayo” en “Campeonatos Oficiales AUF”.

En esa clasificación, Ruglio aparece primero con 11 títulos en cinco años de gestión al frente de Peñarol, club en el que se encuentra en su segundo mandato que finalizará este año.

20250205 Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat Reunión futuro ministro del Interior con autoridades de AUF y dirigentes de Nacional y Peñarol. Foto: Leonardo Carreño

Entre 2021 y 2025, en el actual mandato de Ruglio, Peñarol ganó los Campeonatos Uruguayos 2021 y 2024, los Apertura 2023 y 2024, los Clausura 2021, 2024 y 2025, el Intermedio 2025, la Supercopa Uruguaya 2022 y 2026, la Copa AUF Uruguay 2025.

En segundo lugar aparece Eduardo Ache, de Nacional, con también 11 títulos, pero en 9 años de gestión (2001 a 2006 y 2012 a 2015).

20241212 Entrevista a Eduardo Ache, economista. Foto: Inés Guimaraens

Cabe destacar que hay títulos de la AUF que son relativamente nuevos y que otros presidentes no los disputaron cuando estaban al frente de sus clubes, como por ejemplo la Copa AUF Uruguay que se juega desde 2022, la Supercopa Uruguaya que se disputa desde 2018 o el Intermedio que existe desde 2017.

El ranking que compartió Ruglio sigue de la siguiente forma:

3. Juan Pedro Damiani - Peñarol. 10 títulos en 11 años de gestión (2007 a 2017)

Juan Pedro Damiani, director de relaciones institucionales de Peñarol y Arnulfo Valentierra, presentación, Torneo Apertura 2007 Juan Pedro Damiani y Arnulfo Valentierra Archivo El Observador

4. José Luis Palma - Liverpool. 10 títulos en 25 años de gestión (2001 a la actualidad)

20250518 El presidente de Liverpool, José Luis Palma, y el técnico Joaquín Papa, con la medalla de campeón del Torneo Apertura El presidente de Liverpool, José Luis Palma, y el técnico Joaquín Papa, con la medalla de campeón del Torneo Apertura FOTO: I. Guimaraens

5. Ricardo Alarcón - Nacional. 9 títulos en 6 años de gestión (2006 a 2012)

6. José Decurnex - Nacional. 6 títulos en 3 años de gestión (2019 a 2021)

7. Arturo Del Campo - Danubio. 6 títulos en 7 años de gestión (NdeR: fueron más años, 13, en sus dos mandatos 2004 a 2010 y 2020 a 2025)

8. José Pedro Damiani - Peñarol. 5 títulos en 7 años de gestión (2001 a 2007)

0021471252.webp José Pedro Damiani y la Libertadores de 1987 M. I. HIRIART

9. Jorge Barrera - Peñarol. 4 títulos en 3 años de gestión (2018 a 2020)

10. José Luis Rodríguez - Nacional. 4 títulos en 3 años de gestión (2015 a 2018)

“Orgullo”

En su mensaje con la placa de los títulos, Ruglio agregó: “Orgullo. Dato mata relato”.