Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 2 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos en Uruguay , una jornada marcada por la nubosidad, con lluvias y tormentas aisladas en distintas zonas del país, especialmente durante la mañana.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 °C y los 16 °C , mientras que las máximas alcanzarán los 29 °C en el norte del territorio nacional.

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 24 °C.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 1° de noviembre

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas para Montevideo y otros tres departamentos

Durante la mañana se espera un cielo nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector este al suroeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Para la tarde y la noche, el organismo pronostica cielo nuboso, con vientos del suroeste al sureste y este de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este del país

En el este, las temperaturas se ubicarán entre los 15 °C de mínima y los 27 °C de máxima.

La mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector norte al suroeste, con velocidades de entre 5 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. También se esperan neblinas y bancos de niebla, con vientos del suroeste al sureste y este de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste del país

En el oeste, Inumet anuncia una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. También se prevén neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del sector este al sur, con velocidades de entre 5 y 30 km/h, y probables rachas fuertes asociadas a tormentas.

Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso, con vientos del suroeste al sureste y este de entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el norte del país

El norte tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C.

Durante la mañana se espera cielo algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán variables de hasta 10 km/h, pasando al sureste con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.