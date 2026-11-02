Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 2 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos en Uruguay, una jornada marcada por la nubosidad, con lluvias y tormentas aisladas en distintas zonas del país, especialmente durante la mañana.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 °C y los 16 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 29 °C en el norte del territorio nacional.
Pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 24 °C.
Durante la mañana se espera un cielo nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector este al suroeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.
Para la tarde y la noche, el organismo pronostica cielo nuboso, con vientos del suroeste al sureste y este de entre 10 y 30 km/h.
Pronóstico de Inumet para el este del país
En el este, las temperaturas se ubicarán entre los 15 °C de mínima y los 27 °C de máxima.
La mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector norte al suroeste, con velocidades de entre 5 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. También se esperan neblinas y bancos de niebla, con vientos del suroeste al sureste y este de entre 10 y 30 km/h.
Pronóstico de Inumet para el oeste del país
En el oeste, Inumet anuncia una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C.
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. También se prevén neblinas y bancos de niebla.
Los vientos soplarán del sector este al sur, con velocidades de entre 5 y 30 km/h, y probables rachas fuertes asociadas a tormentas.
Para la tarde y la noche se espera cielo nuboso, con vientos del suroeste al sureste y este de entre 10 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.
Pronóstico de Inumet para el norte del país
El norte tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C.
Durante la mañana se espera cielo algo nuboso y nuboso, con probables precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán variables de hasta 10 km/h, pasando al sureste con velocidades de entre 10 y 20 km/h.
En la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso, con vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.