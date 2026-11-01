Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
tormenta con lluvia ligera
Lunes:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / DEFENSA

El militar internado tras el accidente en el río Uruguay evoluciona favorablemente y se prevé que salga del CTI, informó el Ejército

El teniente permanece internado en el Hospital Militar, luego de ser rescatado y reanimado tras el accidente en el que murieron tres efectivos durante un curso de Buzos Tácticos en el río Uruguay

1 de noviembre de 2026 15:25 hs
MIH_7350

El Ejército Nacional informó este domingo que el estado de salud del teniente segundo Braian Ruiz, el militar que permanece internado tras el accidente ocurrido durante un curso de Buzos Tácticos en el río Uruguay, evoluciona "favorablemente" y que se prevé trasladarlo del Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) a cuidados intermedios en las próximas horas.

"Se informa sobre la evolución del estado de salud del Tte. 2° Braian Ruiz, la cual resulta favorable y se considera pasarlo a la brevedad, desde CTI a cuidados intermedios (Hospital Militar)", comunicó el Ejército a través de su cuenta de X.

El comunicado agrega que se mantiene "el monitoreo constante de su situación", sobre la que se brindará información oportunamente.

Más noticias

"Todo un país lamenta la pérdida de estos jóvenes": Orsi expresó su dolor y Defensa promete investigar con rigor la tragedia militar

Comandate en jefe del Ejército descartó negligencia en muerte de militares pese a que se desconocen resultados de investigación de urgencia

Ruiz había sido internado en el CTI del Hospital Militar luego de sufrir un accidente durante una prueba de nado en superficie del curso de Buzos Tácticos, que se desarrollaba el jueves por la noche en las inmediaciones de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro.

El efectivo, perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6, fue rescatado y reanimado en el lugar. Inicialmente fue trasladado a un centro asistencial de la zona y posteriormente derivado al Hospital Militar, en Montevideo.

El accidente provocó la muerte de otros tres militares: el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6; el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado Nº 2; y el cabo Juan Rocha, cuyo cuerpo fue encontrado horas después del incidente.

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, informó el viernes que había dispuesto una investigación de urgencia, que tendrá sus primeros resultados este lunes, para determinar las circunstancias del accidente y evaluar las medidas de seguridad implementadas durante el ejercicio.

Las más leídas

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura, de la Anual y del descenso tras el empate de Peñarol ante Wanderers

La niña de Melo que recibió a Juan Pablo II en 1988, la tarea que le encomendó y una devoción que desafía al tiempo

A qué hora juegan hoy Danubio vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo

A dos semanas del clásico Argentina vs Uruguay, Federico Valverde está lesionado, no juega hoy con Real Madrid y Diego Forlán lo sigue de cerca

Temas

ejército Ministerio de Defensa militar Hospital Militar

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos