El militar internado tras el accidente en el río Uruguay evoluciona favorablemente y se prevé que salga del CTI, informó el Ejército

El Ejército Nacional informó este domingo que el estado de salud del teniente segundo Braian Ruiz, el militar que permanece internado tras el accidente ocurrido durante un curso de Buzos Tácticos en el río Uruguay, evoluciona "favorablemente" y que se prevé trasladarlo del Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) a cuidados intermedios en las próximas horas.

"Se informa sobre la evolución del estado de salud del Tte. 2° Braian Ruiz, la cual resulta favorable y se considera pasarlo a la brevedad, desde CTI a cuidados intermedios (Hospital Militar)", comunicó el Ejército a través de su cuenta de X.

El comunicado agrega que se mantiene "el monitoreo constante de su situación", sobre la que se brindará información oportunamente.

Se informa sobre la evolución del estado de salud del Tte. 2° Braian Ruiz, la cual resulta favorable y se considera pasarlo a la brevedad, desde CTI a cuidados intermedios (Hospital Militar). Se mantiene el monitoreo constante de su situación, la cual se informará oportunamente. pic.twitter.com/NZtQtK9Lu8

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Ruiz había sido internado en el CTI del Hospital Militar luego de sufrir un accidente durante una prueba de nado en superficie del curso de Buzos Tácticos, que se desarrollaba el jueves por la noche en las inmediaciones de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro.

El efectivo, perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6, fue rescatado y reanimado en el lugar. Inicialmente fue trasladado a un centro asistencial de la zona y posteriormente derivado al Hospital Militar, en Montevideo.

El accidente provocó la muerte de otros tres militares: el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6; el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado Nº 2; y el cabo Juan Rocha, cuyo cuerpo fue encontrado horas después del incidente.

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, informó el viernes que había dispuesto una investigación de urgencia, que tendrá sus primeros resultados este lunes, para determinar las circunstancias del accidente y evaluar las medidas de seguridad implementadas durante el ejercicio.