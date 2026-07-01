Biguá se consagró campeón nacional de natación en piscina corta en un torneo que tuvo diez récords nacionales

Biguá tuvo un notable fin de semana consagrándose como campeón nacional de piscina corta en natación recuperando el título que perdió el año pasado a manos de Olimpia.

A diferencia del Nacional de piscina larga (50 metros) que se define por sistema de puntos, el Nacional de piscina corta (25 metros) se define por medallero.

Biguá se quedó con la copa al ganar 34 medallas de oro . Además, logró 28 preseas de plata y 15 de bronce.

Segundo fue Olimpia, campeón en 2025 , con nueve medallas de oro, 11 de plata y 13 de bronce.

Pilar Cañedo bajó el récord más antiguo de la natación uruguaya en mujeres y al otro día logró otra súper marca

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Intendencia de Maldonado fue tercero con una de oro, tres de plata y 12 de bronce.

Biguá recupera el título que había ganado por última vez en 2024.

Tres récords de Diego Aranda

El Pato contó con una notable participación del riverense Diego Aranda, nadador de la Universidad de Virginia Tech quien batió el récord nacional de 50 metros libre estableciendo, además, la mejor marca técnica de la competencia.

Aranda, de 19 años y pupilo de Jorge Gnazzo, dejó el récord en 21.65 superando la marca que ya tenía vigente desde el 14 de diciembre de 2024 cuando nadó la prueba en 21.72 durante el Mundial de Budapest.

El ya mejor velocista de la historia uruguaya también fue récord nacional del 4x50 metros libre con Leo Nolles, Mateo Gómez y Ben Nolles con una marca de 1.28.20, de 4x50 m combinado con Juan Ignacio Saint-Upery, Manuel Machado y Leo Nolles, con un tiempo de 1.38.46, y del 4x100 m libre con los hermanos Nolles y Mateo Gómez, con un registro de 3.20.99.

Manuel Machado batió el récord nacional del 200 m pecho con un tiempo de 2.15.30 con el que superó una vieja marca de Martín Melconian, 2.16.52, que databa del 6 de noviembre de 2011 realizada también en Biguá.

Cuatro récords nacionales en la rama femenina con dos de Nicole Frank

La dos veces olímpica Nicole Frank batió dos récords nacionales convirtiéndose en el gran destaque del Nacional en la rama femenina.

En el 50 metros pecho, Frank llevó su marca de 23.23 (julio de 2024) a 31.79 superando la barrera de los 32 segundos.

En los 100 m pecho también se superó a sí misma con un tiempo de 1.08.56. Lo tenía en 1.09.77 desde el 2 de octubre de 2022.

Frank, quien a comienzos de año se despidió de Olimpia, compitió por la Federación Uruguaya de Natación.

En los 200 m espalda, Abril Aunchayna se hizo del récord nacional por primera vez en su carrera al nadar en 2.13.07 superando el récord nacional de Nicole Frank que era 2.13.87 desde el 7 de julio de 2024.

Además, Pilar Cañedo sigue a pura progresión y recuperó el récord nacional del 1.500 m libre con un crono de 17.17.21 con el que dejó atrás el 17.31.15 de Nicole Frank de junio del año pasado. Cañedo lo había batido por primera vez a este récord en julio de 2024 con un tiempo de 17.39.88.

Olimpia, vicecampeón del torneo, batió un récord nacional con la posta 4x100 m libre conformada por Luciana De Armas, Belén Zeballos, Manuela Stenger y Angelina Solari que ganaron la prueba con un tiempo de 3.51.04.

El futuro está en Paysandú

Con apenas 14 años, dos nadadores de Remeros de Paysandú tuvieron una muy destacada actuación: Rodrigo Brun fue medalla de bronce en los 1.500 m libre y además obtuvo un cuarto puesto en los 800 m libre y dos octavos puestos.

Milagros Picart estuvo muy cerca del podio en los 50 m libre, finalizando en un meritorio cuarto puesto, a tan solo tres centésimas de la medalla. Además, consiguió dos sextos puestos, un séptimo y dos octavos lugares en otras pruebas.