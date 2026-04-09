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El equipo de natación artística de Uruguay ganó medalla de bronce en el Panamericano de Santiago al ritmo de Mamma Mia! de Abba

Mirá la gran actuación que tuvo el equipo de Uruguay en el Campeonato Panamericano de natación artística, un deporte que está en pleno proceso de evolución a nivel regional

9 de abril de 2026 21:45 hs

El equipo de Uruguay conquistó este jueves medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de natación artística que se disputa en Santiago.

Conformado con Agustina Medina, Lucía Ververis, Josefina Paris, Martina da Cunda, Pilar Villa, Martina Maisonaba, Paulina Altieri y Julieta Oberti, Uruguay hizo su rutina al ritmo de Mamma Mia! de Abba en rutina técnica por equipos.

Las celestes puntuaron 210.7684 y dejaron en el cuarto puesto a Aruba con 190.6817, mientras que Argentina terminó quinto con 190.4400.

Chile fue medalla de oro con 242.7792 puntos mientras que México fue plata con 223.7184.

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Agustina Medina y Lucía Ververis, dos veces mundialistas como dueto, abrieron su participación el miércoles con un 14° puesto en el dueto técnico. Quedaron relegadas al último puesto.

Este viernes buscarán medalla en el dueto libre donde el año pasado ganaron medalla de bronce en el Panamericano de Medellín.

En Lima 2024, Ververis ganó medalla de plata en solo libre y Medina bronce en solo técnico.

La dupla fue campeona sudamericana en Cali 2024 en un torneo donde el equipo ganó su primera medalla internacional: bronce en rutina acrobática.

Todos estos logros hablan del gran trabajo de las nadadoras, de Victoria Zubillaga como entrenadora y Victoria Montedónico como controladora técnica.

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