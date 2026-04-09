5 de Oro: resultados del jueves 9 de abril EN VIVO

Este jueves 9 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 52.200.000 , lo que equivale a más de U$S 1.200.000.

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El Pozo de Oro sorteó un total de $ 17.096.152 y no tuvo aciertos , mientras que el Pozo de Plata ponía en juego $ 764.246 y registro un acierto que se llevó el total de este monto.

Mientras que el Pozo Revancha reparte $ 35.169.024 y también resultó vacante .

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: mirá todos los resultados del lunes 6 de abril

Sorteo del 5 de Oro: este jueves se juegan más de 50 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero esta semana ambas fechas se vieron aplazada por el pasado domingo, que fue el de Pascuas .

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 09/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

48

10

31

20

30

Bolilla extra: 29

Resultados del Pozo Revancha

09

39

37

20

06

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.