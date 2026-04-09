Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Sábado:
Mín  13°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del jueves 9 de abril EN VIVO

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

9 de abril de 2026 22:23 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este jueves 9 de abril se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 52.200.000, lo que equivale a más de U$S 1.200.000.

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 17.096.152 y no tuvo aciertos, mientras que el Pozo de Plata ponía en juego $ 764.246 y registro un acierto que se llevó el total de este monto.

Mientras que el Pozo Revancha reparte $ 35.169.024 y también resultó vacante.

Más noticias

Sorteo del 5 de Oro: este jueves se juegan más de 50 millones de pesos

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: mirá todos los resultados del lunes 6 de abril

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero esta semana ambas fechas se vieron aplazada por el pasado domingo, que fue el de Pascuas.

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 09/04/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 48
  • 10
  • 31
  • 20
  • 30
  • Bolilla extra: 29

Resultados del Pozo Revancha

  • 09
  • 39
  • 37
  • 20
  • 06

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Las más leídas

ESPN tiene nuevo comentarista uruguayo para la Copa Libertadores en lugar de Diego Muñoz, que hizo su descargo en redes

Uruguay: la superestrella que dejó de serlo, según la mirada del Banco Mundial

Orsi homologó tribunal de ética de la Armada que recomendó no dar de baja a oficial implicado en desaparición de 57 toneladas de carne

Uruguay 2-0 Colombia: con goles de Brizuela, la selección reaccionó en el Sudamericano sub 17 y sigue en carrera por las semifinales y el Mundial

Temas

5 de Oro Pozo de Oro 5 de oro Revancha

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos