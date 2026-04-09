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Sorteo del 5 de Oro: este jueves se juegan más de 50 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

9 de abril de 2026 10:54 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este jueves 9 de abril se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 51.2 millones, lo que se traduce en más de 1.2 millones de dólares (U$S 1.269.248).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 16.5 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 34.7 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero esta semana ambas fechas se vieron aplazada por el pasado domingo, que fue el de Pascuas.

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¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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