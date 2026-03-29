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5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 29 marzo EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

29 de marzo de 2026 22:17 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 29 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 29.600.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 9.788.758 y no registró aciertos. Mientras que el Pozo de Plata repartía $ 934.653 y también quedó vacante.

El Pozo Revancha, por su parte, ponía en juego $ 18.926.523 y terminó al igual que los otros pozos sin ganadores.

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El sorteo se puede seguir a continuación:

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Resultados del Pozo de Oro

  • 41
  • 13
  • 31
  • 43
  • 16
  • Bolilla extra: 44

Resultados del Pozo Revancha

  • 49
  • 09
  • 10
  • 16
  • 24

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

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