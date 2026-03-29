5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 29 marzo EN VIVO

Este domingo 29 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 29.600.000.

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El Pozo de Oro sorteaba $ 9.788.758 y no registró aciertos. Mientras que el Pozo de Plata repartía $ 934.653 y también quedó vacante.

El Pozo Revancha , por su parte, ponía en juego $ 18.926.523 y terminó al igual que los otros pozos sin ganadores.

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan casi 30 millones de pesos

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 25 marzo EN VIVO

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Resultados del Pozo de Oro

41

13

31

43

16

Bolilla extra: 44

Resultados del Pozo Revancha

49

09

10

16

24

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.