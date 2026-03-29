Este domingo 29 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 29.600.000.
5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 29 marzo EN VIVO
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00
Este domingo 29 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 29.600.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 9.788.758 y no registró aciertos. Mientras que el Pozo de Plata repartía $ 934.653 y también quedó vacante.
El Pozo Revancha, por su parte, ponía en juego $ 18.926.523 y terminó al igual que los otros pozos sin ganadores.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.