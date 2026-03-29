Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan casi 30 millones de pesos

Este domingo 29 de marzo se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 28.4 millones, lo que se traduce en casi 700 mil dólares (U$S 699.104) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 9.3 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 19.1 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 25 marzo EN VIVO

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.