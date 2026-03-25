5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 25 marzo EN VIVO

Este miércoles 25 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 70.500.000.

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El Pozo de Oro sorteaba $ 57.545.658 y tuvo un acierto que se llevó el total del monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 77 de Montevideo .

Mientras que el Pozo de Plata repartía $ 846.848 y quedó vacante . El Pozo Revancha ponía en juego $ 12.974.819 pero tampoco registró aciertos .

5 de Oro: resultados del domingo 22 de marzo

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 50 millones de pesos

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 25/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

23

38

04

05

33

Bolilla extra: 35

Resultados del Pozo Revancha

45

29

05

14

39

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.