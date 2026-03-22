Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
algo de nubes
Lunes:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 50 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

22 de marzo de 2026 12:18 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 22 de marzo se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 53 millones, lo que se traduce en más de 1.3 millones de dólares (U$S 1.317.498).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 47 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 6 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 50 millones de pesos

5 de Oro: resultados del miércoles 18 de marzo EN VIVO

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Las más leídas

INAU los sacó de la lista de adoptantes después de más de cuatro años de espera: "No vibran, no resuenan" con los niños

Atlántida, el balneario "quedado en el tiempo" que recibirá obras públicas millonarias y busca "tomar" gente de Montevideo

Reforma del transporte: MTOP publicó análisis que señala la necesidad de túnel independientemente del modelo seleccionado

Legisladores argentinos avanzan en demanda contra el estado uruguayo y empresa HIF por planta de combustibles sintéticos

Temas

5 de Oro sorteo Sorteo del 5 de Oro Pozo de Oro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos