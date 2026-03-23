Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 22 de marzo

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

23 de marzo de 2026 1:14 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 22 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 53.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.300.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 47.000.000 y resultó vacante. Por su parte, el Pozo de Plata ponía en juego $ 988.122 y tuvo 1 acierto.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 6.000.000 y no tuvo ciertos.

Más noticias

5 de Oro: resultados del miércoles 18 de marzo EN VIVO

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 50 millones de pesos

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 22/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 10
  • 26
  • 28
  • 29
  • 34
  • Bolilla extra: 38

Resultados del Pozo Revancha

  • 14
  • 16
  • 17
  • 39
  • 48

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Las más leídas

INAU los sacó de la lista de adoptantes después de más de cuatro años de espera: "No vibran, no resuenan" con los niños

Atlántida, el balneario "quedado en el tiempo" que recibirá obras públicas millonarias y busca "tomar" gente de Montevideo

Pereira reconoció que propuesta de Sánchez sobre empresas públicas generó "ruidos" en el FA que "no favorecen en el debate", aunque la idea es "más que aceptable"

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Temas

5 de Oro resultados sorteo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos