5 de Oro: resultados del domingo 22 de marzo

Este domingo 22 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 53.000.000 , lo que equivale a más de U$S 1.300.000.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El Pozo de Oro sorteaba $ 47.000.000 y resultó vacante. Por su parte, el Pozo de Plata ponía en juego $ 988.122 y tuvo 1 acierto.

El Pozo Revancha ponía en juego $ 6.000.000 y no tuvo ciertos .

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 50 millones de pesos

5 de Oro: resultados del miércoles 18 de marzo EN VIVO

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 22/03/2026

Resultados del Pozo de Oro

10

26

28

29

34

Bolilla extra: 38

Resultados del Pozo Revancha

14

16

17

39

48

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.