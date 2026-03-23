5 de Oro: resultados del domingo 22 de marzo

Este domingo 22 de marzo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 53.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.300.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 47.000.000 y resultó vacante. Por su parte, el Pozo de Plata ponía en juego $ 988.122 y tuvo 1 acierto.
El Pozo Revancha ponía en juego $ 6.000.000 y no tuvo ciertos.
El sorteo se puede seguir a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 22/03/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 10
- 26
- 28
- 29
- 34
- Bolilla extra: 38
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.