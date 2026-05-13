El ranking y las cifras de los sueldos más altos en la MLS: Lionel Messi lidera la lista y Luis Suárez no aparece en el top 10

Lionel Messi se mantiene como el futbolista mejor pagado de la MLS según una actualización de la lista de salarios publicada este martes, que reveló los sueldos de recién llegados como James Rodríguez, Germán Berterame y Timo Werner , con la novedad de que el uruguayo Luis Suárez no integra el top 10 de este ranking.

Los 28,3 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Messi en el Inter Miami se mantienen a una distancia sideral del resto de jugadores de la liga norteamericana.

Este sueldo no contempla otro tipo de ingresos del astro argentino , como su amplia cartera de patrocinios o su opción para hacerse con una participación en la franquicia floridana, a la que se incorporó a mediados de 2023.

El festejo de Luis Suárez y Lionel Messi en el Nu Stadium en la MLS

El festejo de Luis Suárez y Lionel Messi en el Nu Stadium

La foto de Luis Suárez con un piloto top de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Miami que se corre hoy

Luis Suárez anotó un nuevo gol para el Inter Miami por la MLS, mientras espera un llamado de Marcelo Bielsa para volver a la selección uruguaya

El capitán albiceleste, vigente Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) de la liga de los Estados Unidos a sus 38 años, se ha comprometido a permanecer en Miami hasta el final de la temporada 2028. Su salario encabeza la lista publicada este martes por la asociación de jugadores de la MLS (MLSPA).

El surcoreano Son Heung-Min, figura del Los Angeles FC (LAFC) desde la pasada temporada y un histórico del Tottenham de la Premier League, se mantiene en el segundo lugar con 11,2 millones de dólares anuales.

El tercer lugar lo ocupa el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en el Inter, con 9,7 millones de dólares.

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano se sitúa en el cuarto puesto (9,3 millones de dólares), a pesar de que esta temporada está apartado de la disciplina del San Diego FC, y el paraguayo Miguel Almirón (7,9 millones), del Atlanta United, en la quinta.

Los otros grandes fichajes del año fueron el delantero mexicano-argentino Germán Berterame (Inter Miami), que aparece con un sueldo de 3,8 millones de dólares, y el alemán Timo Werner (San Jose Earthquakes), con 4,3 millones.

No obstante, el uruguayo Luis Suárez no figura dentro de los 10 futbolistas mejores pagos de la Major League Soccer (MLS).

El ranking de los sueldos más altos de la MLS

Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 28.333.333 Son Heung-min (LAFC) - US$ 11.152.852 Rodrigo De Paul (Inter Miami) - US$ 9.688.320 Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 9.333.333 Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000 Emil Forsberg (New York Red Bulls) - US$ 6.035.625 Sam Surridge (Nashville SC) - US$ 5.933.000 Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - US$ 5.792.188 Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - US$ 5.581.806 Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - US$ 5.152.504

FUENTE: AFP