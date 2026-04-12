Pilar Cañedo bajó el récord más antiguo de la natación uruguaya en mujeres y al otro día logró otra súper marca

La nadadora uruguaya Pilar Cañedo sacudió el fin de semana la historia de la natación uruguaya al batir en Porto Alegre dos récords nacionales con imponentes marcas.

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Cañedo, que el 31 de mayo cumplirá 22 años , está actualmente radicada en Porto Alegre donde defiende a Gremio , club con el que disputó el Torneo Estadual Abierto.

El viernes nadó el 1.500 metros libre y logró batir el récord nacional cuya marca estaba fijada desde el 26 de julio de 2002, por parte de Andrea De León , en New Jersey.

De León, nacida en Uruguay, y radicada desde niña en Estados Unidos registró el récord nacional en 17.39.52.

Pilar Cañedo se consagró campeona nacional de aguas abiertas con una temporada perfecta

Contra el calor, las olas de un puerto activo y medusas, Pilar Cañedo completó las dos pruebas del Mundial de natación en aguas abiertas

Cañedo lo mejoró con un tiempo de 17.38.65 mejorando el récord nacional más antiguo en la natación uruguaya en piscina larga, es decir, 50 metros, en la rama femenina.

En varones, el récord nacional de 1.500 metros libre le pertenece a Carlos Scanavino desde 1984.

Cibelle Jungblut ganó la prueba con 17.15.02, Cañedo fue medalla de plata y Carolina Marques tercera con 17.52.11.

“Hace dos años venía trabajando para batir ese récord, me sentí fuerte nadando, fue un ritmo increíble con todos pasajes súper iguales”, declaró Cañedo a Referí.

20260410 Pilar Cañedo récord nacional de 1.500 metros libre de natación en Porto Alegre Los promedios de Pilar Cañedo en el 1.500 m libre

Cañedo corrió todos los tramos en 35 segundos y tuvo aire y potencia para rematar en 34.31 cerrando una carrera memorable.

Luego de semejante esfuerzo, la nadadora que en Uruguay corre por Olimpia, disputó el sábado los 800 metros libre donde volvió a subirse al podio y también batió un récord nacional.

En este caso terminó tercera detrás de Cibelle Jungblut (9.08.14) y Carolina Diniz (9.15.40).

Su tiempo fue de 8.17.47 y con semejante marca superó el récord nacional que estaba en manos de Lucía Negro desde el 31 de julio del año pasado con un guarismo de 9.18.10.

Negro había superado entonces el récord de Andrea De León de 9.25.81 marcado también el 26 de julio de 2002 en New Jersey.

Negro es nacida en Chicago, de padres uruguayos y en 2024 defendió a Olimpia con el que ganó el Nacional de piscina larga.

En Gremio, Cañedo entrena con Christiano “Kiko” Klaser que es el entrenador principal y Eduardo Reis y Luiza Maciel, que son entrenadores secundarios. Además, dispone de fisioterapeutas y preparadores técnicos para el físico.

20260410 Pilar Cañedo récord nacional de 1.500 metros libre de natación en Porto Alegre entrenador Christiano "Kiko" Klaser Pilar Cañedo y Christiano "Kiko" Klaser

Este es su segundo periodo en Brasil y entre medio de ambos pasajes, entrenó en Azura de Estados Unidos.

Cañedo abrió el año consagrándose campeona nacional de aguas abiertas y ahora es la mejor fondista de la historia en la natación uruguaya.

"Se lo dedico a toda mi familia que siempre está bancándome", comentó.