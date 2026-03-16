Pilar Cañedo se consagró campeona nacional de aguas abiertas con una temporada perfecta

Pilar Cañedo Foto: @pilar.caned_9

Pilar Cañedo se consagró el sábado campeona nacional del Circuito de Aguas Abiertas luego de ganar las cinco competencias de la temporada.

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Cañedo, de 21 años, ganó las tres travesías que se realizaron en el verano en Punta del Este, se impuso en Carmelo y el sábado triunfó en Punta Ballena.

"Gané las cinco y me da mucha satisfacción, alegría y orgullo de mí misma empezar el año con este título porque me llena de buenas energías para encararlo bien fuerte este comienzo de año, muy feliz", dijo Cañedo a Referí.

Cañedo es oriunda de Paysandú, compite por Olimpia y en los últimos años salió al exterior en busca de mejorar y lograr su mejor versión deportiva. Anduvo por Brasil, se fue a Miami y luego retornó a Porto Alegre donde defiende a Gremio.