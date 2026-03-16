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Pilar Cañedo se consagró campeona nacional de aguas abiertas con una temporada perfecta

La sanducera Pilar Cañedo tuvo un notable arranque de temporada ganando el Circuito Nacional de aguas abiertas

16 de marzo 2026 - 20:58hs
Pilar Cañedo

Pilar Cañedo

Foto: @pilar.caned_9

Pilar Cañedo se consagró el sábado campeona nacional del Circuito de Aguas Abiertas luego de ganar las cinco competencias de la temporada.

Cañedo, de 21 años, ganó las tres travesías que se realizaron en el verano en Punta del Este, se impuso en Carmelo y el sábado triunfó en Punta Ballena.

"Gané las cinco y me da mucha satisfacción, alegría y orgullo de mí misma empezar el año con este título porque me llena de buenas energías para encararlo bien fuerte este comienzo de año, muy feliz", dijo Cañedo a Referí.

Cañedo es oriunda de Paysandú, compite por Olimpia y en los últimos años salió al exterior en busca de mejorar y lograr su mejor versión deportiva. Anduvo por Brasil, se fue a Miami y luego retornó a Porto Alegre donde defiende a Gremio.

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