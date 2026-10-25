Julieta Mautone se consagró campeona sudamericana de tiro con una definición espectacular en el último disparo

La uruguaya Julieta Mautone se consagró campeona sudamericana de tiro en la modalidad de pistola de aire 10 metros, en el certamen disputado en Buenos Aires, donde defendió con éxito el título conquistado en 2025.

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La tiradora celeste llegó a este campeonato después de ganar la medalla de oro en los Juegos Odesur de Santa Fe, donde además estableció récords de campeonato tanto en la fase de clasificación como en la final.

En Buenos Aires, Mautone volvió a demostrar su gran presente deportivo con una actuación que tuvo una definición apasionante y que se resolvió a su favor recién en el último disparo.

La uruguaya, de 27 años, dominó la fase clasificatoria con 579 puntos sobre 600 posibles, registro que le permitió ingresar en el primer lugar a la final reservada para las ocho mejores competidoras.

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"En la clasificación hice un puntaje súper alto, un 579, que me hizo clasificar primera de las ocho que entramos en la final", contó Mautone a Referí.

La deportista explicó que su marca no le alcanzó, por muy poco, para superar su récord sudamericano que ella misma estableció en 2019, durante la Copa del Mundo disputada en Múnich, Alemania.

Sin embargo, la final presentó un desarrollo muy diferente al de la clasificación.

Mautone llegó a ocupar el quinto puesto en el comienzo de la definición, pero consiguió recuperar posiciones hasta instalarse en el segundo lugar, desde donde comenzó a descontar la diferencia que la separaba de la ecuatoriana Andrea Pérez.

Con apenas dos disparos por delante, la uruguaya estaba a seis décimas de la líder. En el penúltimo intento, ambas registraron 9,3 puntos, por lo que la diferencia se mantuvo.

Todo quedó para el último tiro.

Mautone consiguió un 10,0, mientras que la ecuatoriana registró un 8,7, resultado que permitió a la uruguaya pasar al primer lugar y quedarse con la medalla de oro.

Las posiciones finales en pistola de aire 10 metros

"Después de estar toda la competencia segunda pasé a ser primera y todo el mundo quedó como '¿qué pasó?', y yo también. Estuvo tremendo. Solo por el último disparo fue que hice la diferencia para quedarme con el oro. Fue re emocionante", relató Mautone.

La consagración representa otro resultado importante para la tiradora uruguaya, que en 2025 también había conseguido el sexto puesto en la Copa del Mundo de Doha.

Su próximo gran desafío será el Campeonato de las Américas, previsto para fines de noviembre, una competencia de especial relevancia porque otorgará plazas clasificatorias para los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos.

Mautone ya tiene asegurada su clasificación a los Panamericanos gracias a la medalla de oro que conquistó recientemente en los Juegos Odesur.

Jonathan Ayala ganó la medalla de plata en rifle de aire 10 metros

Jonathan Ayala

La otra gran actuación uruguaya en el Campeonato Sudamericano de Buenos Aires fue la de Jonathan Ayala, quien conquistó la medalla de plata en rifle de aire 10 metros, en una competencia de elevado nivel internacional.

Ayala terminó sexto en la fase clasificatoria con 623 puntos, registro con el que igualó el récord nacional, y consiguió avanzar a la final entre los ocho mejores.

En la definición alcanzó los 249,1 puntos, que le permitieron quedarse con el segundo lugar, detrás del argentino Alexis Eberhardt, campeón con 249,8. El también argentino Marcelo Gutiérrez completó el podio con 227,7.

Mautone destacó especialmente el resultado de su compañero de delegación y la exigencia de la competencia.

"Es una bestialidad, la verdad, porque hay un nivel muy, muy alto acá, en Sudamérica y en Argentina puntualmente", expresó la campeona sudamericana.

La tiradora también resaltó que Ayala logró superar a Julián Gutiérrez, representante argentino que fue finalista olímpico.

De esta manera, Uruguay sumó dos medallas en el Sudamericano de tiro de Buenos Aires, con el oro de Mautone y la plata de Ayala.