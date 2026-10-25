Quién ganó las elecciones en Brasil: el resultado de la pulseada entre Lula y Flávio Bolsonaro por la Presidencia

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil este domingo al imponerse a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta. El resultado le permitirá al líder del Partido de los Trabajadores continuar al frente del Palacio del Planalto.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los detalles de la votación y las repercusiones del triunfo se pueden seguir en la cobertura en vivo de El Observador .

El sitio oficial de resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE) permite consultar los votos y porcentajes de cada candidato , así como el avance del procesamiento de las mesas electorales.

El Delegado de Pedro Sánchez en Madrid renuncia por la acampada en Puerta del Sol y por no ser candidato

Resultados de elecciones en Brasil: la participación, los votos en blanco y los anulados, según cifras oficiales

Además del resultado nacional, la plataforma ofrece información por estado y municipio , por lo que es posible conocer cómo se distribuyó el apoyo a ambos candidatos en el territorio brasileño.

Los datos se actualizan a medida que los boletines de las urnas electrónicas son transmitidos y procesados. Por eso, los números pueden permanecer sin cambios durante algunos minutos hasta que se incorporen nuevos registros.

La confirmación del ganador puede producirse antes de que termine el escrutinio. Mientras queden mesas pendientes, los totales de votos y los porcentajes pueden seguir variando.

Cómo consultar los resultados desde el celular

También se puede acceder al conteo mediante la aplicación Resultados, del Tribunal Superior Electoral, disponible para dispositivos Android e iOS.

Tanto la aplicación como la página web permiten consultar los datos oficiales de la elección en la que Lula consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro.