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Quién ganó las elecciones en Brasil: el resultado de la pulseada entre Lula y Flávio Bolsonaro por la Presidencia

Los resultados oficiales pueden consultarse en la plataforma del Tribunal Superior Electoral, con información por estado y municipio

25 de octubre de 2026 21:21 hs
Los partidarios de Lula han salido a las calles de Brasil tras la primera vuelta electoral para expresar su apoyo al presidente y rechazo a Bolsonaro.
Los partidarios de Lula han salido a las calles de Brasil tras la primera vuelta electoral para expresar su apoyo al presidente y rechazo a Bolsonaro. AFP via Getty Images
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Además del resultado nacional, la plataforma ofrece información por estado y municipio, por lo que es posible conocer cómo se distribuyó el apoyo a ambos candidatos en el territorio brasileño.

Los datos se actualizan a medida que los boletines de las urnas electrónicas son transmitidos y procesados. Por eso, los números pueden permanecer sin cambios durante algunos minutos hasta que se incorporen nuevos registros.

La confirmación del ganador puede producirse antes de que termine el escrutinio. Mientras queden mesas pendientes, los totales de votos y los porcentajes pueden seguir variando.

Cómo consultar los resultados desde el celular

También se puede acceder al conteo mediante la aplicación Resultados, del Tribunal Superior Electoral, disponible para dispositivos Android e iOS.

Tanto la aplicación como la página web permiten consultar los datos oficiales de la elección en la que Lula consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

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