Nueve derrotas y un empate en los últimos 10 partidos ante los grandes: el durísimo registro que Torque intentará quebrar hoy frente a Peñarol por Copa AUF Uruguay

Montevideo City Torque afronta este martes una oportunidad inmejorable para ponerle punto final a una auténtica pesadilla estadística frente a los dos grandes del fútbol uruguayo. El conjunto celeste se medirá ante Peñarol por la fase 2 de la Copa AUF Uruguay con la imperiosa necesidad de quebrar una sequía alarmante: de los últimos 10 compromisos disputados frente a Nacional y a los carboneros, los dirigidos por Marcelo Méndez cosecharon nueve derrotas y apenas logró rescatar un solitario empate.

El historial reciente expone a las claras la dimensión del desafío. Ante Nacional, el elenco celeste arrastra una seguidilla implacable de cinco caídas consecutivas, sin conocer el triunfo desde el 2 de febrero de 2025 por la Liga AUF Uruguaya.

Frente a Peñarol el panorama de Montevideo City Torque no ha sido más favorable: acumula seis encuentros sin victorias, habiendo festejado por última vez el ya lejano 17 de abril de 2024, cuando se impuso por 3-1 en las semifinales de la Copa AUF Uruguay.

Entre tanto, jugaron cinco partidos con cuatro victorias de los de Diego Aguirre, y un empate.

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Sin embargo, el contexto actual abre una puerta de esperanza para Montevideo City Torque.

Peñarol llega a este cruce inmerso en un presente sumamente complejo, condicionado por un muy mal momento futbolístico que ha generado dudas en su andamiaje. Además, Diego Aguirre jugará con un equipo totalmente alternativo, como lo ha venido haciendo en este torneo durante 2026.

En ese escenario de vulnerabilidad rival, los celestes intentarám golpear la mesa, disipar los fantasmas del pasado inmediato y sellar un batacazo que no solo valga el pasaje de ronda, sino también el desahogo de romper su peor racha.