Sindicato del taxi califica de "chiste" la mampara alternativa presentada por la gremial y asegura que "hace agua por todos lados"

El Sindicato de los Trabajadores del Taxi ( SUATT ) calificó como un "chiste" la presentación que hizo la Gremial Única del Taxi , que este viernes mostró dos modelos de taxímetro con mamparas alternativas a las conocidas desde hace 32 años .

Los autos que exhibió la patronal cuentan con un separador , pero de policarbonato o acrílico , según lo detallado por el presidente de la gremial, Oscar Dourado. Además, tienen cámaras de seguridad para monitorear los viajes .

Esto se da en medio de una campaña de la patronal, que reclama a las autoridades modificar la normativa para que el uso de la mampara sea opcional y pide que, mientras eso no suceda, se pueda utilizar un separador distinto, como el presentado este viernes .

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Cabe aclarar, sin embargo, que estos vehículos no están habilitados para el traslado oneroso de pasajeros , dado que para ello es necesario que la Intendencia de Montevideo (IM) introduzca cambios a la normativa o que la Junta Departamental de Montevideo (JDM) modifique el digesto departamental, que desde 1994 establece que los taxímetros deben contar con una mampara como la que existe hoy.

Desde la comuna, sin embargo, han dicho que no innovarán en la medida que patronal y sindicato no se pongan de acuerdo. Y los ediles recién están estudiando el tema.

El dirigente del SUATT, Damián Fernández, dijo a El Observador que lo hecho este viernes por la patronal fue un "show" porque el uso de la mampara sigue siendo obligatorio. "Lo que vimos es que es un chiste, porque es una mampara que no sabemos cuál es el material. En el 1994, cuando se empezó a estudiar, se hizo de forma seria. Hubo viajes al exterior de compañeros, a Brasil. Se hizo una prueba balística, intervino la Facultad de Ingeniería. No fue a la ligera que se colocó", recordó.

Dos dirigentes del SUATT, Fernández y Álvaro González, asistieron el pasado 2 de octubre a la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo. Fueron invitados por otro tema (el balance de los diez años de la regulación del transporte de pasajeros por apliaciones), pero la mampara fue motivo de consultas, dada la campaña que lleva adelante la gremial del taxi.

Allí, Fernández recordó que el sindicato ha planteado el "cambio de material de la mampara". "Ahora existen diferentes materiales, más flexibles, más finos, más livianos, que se pueden estuudiar y que tenemos la certeza de que cumplen la misma función", dijo en la sesión del 2 de octubre, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

¿Por qué, entonces, la presentación de este viernes es calificada como un "show"?

Fernández explicó que el acrílico no es una opción, porque es "totalmente penetrable por las balas". Y que, en el caso del policarbonato, es necesario establecer una grosor determinado y hacer pruebas balísticas para comprobar su eficacia.

Pero, además, señaló que en los modelos presentados este viernes por la patronal el separador no cubre de piso a techo: llega "hasta los hombros" del conductor.

"Hace agua por todos lados", describió. "Es como un chiste o no se lo toman de forma seria, como diciendo: 'Quieren mantener la mampara'... Y, en realidad, es una cosa que no sirve. Por algo (hoy) llega hasta el piso, se pega a los laterales, por algo es de blindex, por algo tiene fiibra abajo, porque no permiten que pase una bala o un cuchillo", sostuvo.

De esta manera, consideró que si bien el sindicato ha planteado que las mamparas de hoy son "vetustas", el camino hacia un material alternativo requiere un "estudio previo".

Para el dirigente, lo que falta es la voluntad por parte de los patrones de invertir en estas mejoras. "El tema es que nadie quiere poner lo que falta: que es la plata".

Y la presentación de este viernes, a juicio de Fernández, no es una demostración en ese sentido. "Es una señal negativa. Es en respuesta a las declaraciones que nosotros hacemos. Si a vos te parece un tema serio, no podés poner a la ligera un pedazo de policarbonato".

"Sabemos la incomodidad de la mampara, pero moriríamos trabajando"

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Uno de los argumentos de la patronal para eliminar la mampara refiere a la comodidad del pasajero y a la creencia de que contar con este elemento no permite competir en igualdad de condiciones con los autos que ofrecen traslados mediante aplicaciones como Uber o Cabify (que no cuentan con ningún tipo de separador).

Además, aseguran que hoy el 90% de los viajes se abonan con medios electrónicos, lo cual echa por tierra el argumento de la seguridad para los conductores. Esto, sin embargo, es algo que el sindicato califica de "mentira" y refuta vehementemente.

En la comparecencia del pasado 2 de octubre el edil de la Coalición Republicana, el nacionalista Rafael Seijas, preguntó al sindicato qué porcentaje de la recaudación diaria corresponde al efectivo y qué porcentaje al uso de otros medios.

Fernández respondió, según consta en la taquigráfica, que la relación es "50 y 50".

"Evidentemente, el efectivo se sigue manejando, depende de la altura del mes en que nos encontremos. Nosotros nos manejamos mucho con promedios. A esta altura del mes (por el 2 de octubre), cuando la gente está cobrando, hay más pagos electrónicos. En cambio, cuando llega fin de mes, la gente paga con efectivo", detalló.

González, el otro dirigente sindical presente, acotó que el dinero en efectivo no es lo único que buscan los delincuentes al asaltar un taxímetro. Dijo que también hay en el vehículo otros objetos de valor.

"Hay, como mínimo, dos celulares: uno que recibe los viajes; y otro, que es del chofer, para su uso personal. Y, si hay un navegador, hay un tercero", señaló.

Respecto al argumento de la comodidad de los pasajeros, Fernández sostuvo en diálogo con El Observador que la "incomodidad" que genera la mampara es algo que conoce el sindicato.

"Nosotros sabemos la incomodidad de la mampara, sabemos que puede producir lesiones, pero si no existiera moriríamos trabajando".

Por eso, pidió que se invierta en modelos de autos más amplios, para evitar que el pasajero impacte contra la mampara en caso de accidentes. Según datos publicados por El País días atrás, se registra casi un accidente de tránsito con lesionados que involucra taxímetros por día.

"Se había hablado de un coche con asientos (traseros) enfrentados para seis personas. En lo que terminamos siempre es que en la balanza se pone la vida del que trabaja con la vida del que va de pasajero", dijo. Y agregó: "Claro, sale más barato. Somos el repuesto más barato".