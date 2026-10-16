Alejandro Sánchez cuestionó a la oposición por críticas a la inversión de Solaria: "Hay quienes lo que hacen es agredir al inversor"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , cuestionó las críticas que llegaron de la oposición tras el anuncio del proyecto de hasta US$ 5.700 millones vinculado a la compañía española Solaria para desarrollar un parque de centros de datos en Uruguay. La iniciativa contempla hasta US$ 5.500 millones destinados a estas instalaciones y otros US$ 200 millones para generación de energía solar .

El jerarca reconoció que no fue una actitud de toda la oposición. "Veo a otros actores que están como más preocupados. Hay un inversor que dice 'yo quiero invertir en tu país' y hay quienes lo que hacen es agredir al inversor . Es un poco raro. Es como me enojo cuando las cosas pasan bien. Allá ellos", señaló Sánchez este viernes en el programa Desayunos Informales de Canal 12.

A su vez, el secretario de Presidencia dijo que lo expresado en el memorándum es que "hay una firme voluntad de la empresa de realizar la inversión en Uruguay después de un estudio exhaustivo que hicieron ellos".

Los detalles del acuerdo con Solaria: las obras a las que se compromete UTE, las 700 hectáreas para parque solar y la referencia del precio a Google

"Acá lo que hay es un análisis de 'yo voy alojar datos y capacidad de almacenamiento en un país serio' . En eso Uruguay pica en punta. Además tiene dos empresas públicas muy potentes (...) El enchufe de la luz y el de la fibra (ópitca) son los dos componentes que piensan en cualquier inversor que está mirando dónde instalar capacidades de datos. Y Uruguay está muy bien posicionado para eso ", agregó.

"Tomaron la decisión de invertir en Uruguay, comienza el proceso de esa inversión con un memorándum de entendimiento y una hoja de ruta de cómo se van a ir tomando las decisiones. El memorándum también establece, en el caso de que esto no ocurra, cuáles son los procesos para los cuales decidir no hacerlo. Puede ser el Estado diciendo 'yo no sigo con este proceso' o podría ser el privado", dijo Sánchez.

A su vez, afirmó que "la idea es que en el segundo semestre del 2027 tengamos un contrato firme de inversión". La inversión de cara al 2029 asciende hasta US$ 5.700 millones, la mayor en la historia del país. La primera fase del proyecto incluirá 200 megavatios de centros de datos y 350 megavatios de generación solar. Un data center estará en Canelones y el otro en San José –cada uno con su respectiva zona franca–, mientras que la planta de fotovoltaica estará ubicada en Florida y transmitirá a esos puntos a través de la red de UTE.

En esta etapa se proyecta la creación de 3.100 puestos de trabajo en la construcción: 2.400 de ellos en los centros de datos y 700 en los parques fotovoltaicos. En la segunda etapa se sumarán los otros 300 megavatios de centros de datos, con la posibilidad de ampliar la generación. Una vez que el proyecto completo esté en funcionamiento, se espera que haya 1.500 puestos de trabajo permanentes.

El secretario de Presidencia también fue consultado por el proyecto HIF Global. "Nosotros queremos que HIF se instale, lo que pasa es que yo no puedo subsidiar de la energía a una empresa. Nosotros creemos que es mucho más sólido lo que estamos diciendo de Solaria y creemos también que HIF seguramente se instale en el Uruguay. Nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos para que eso suceda", agregó.