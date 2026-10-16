"No hay subvención": Cardona defendió el acuerdo con Solaria por hasta US$ 5.700 millones y aseguró que UTE ganará dinero

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , defendió el acuerdo que negocia el gobierno con la empresa española Solaria , que anunció una inversión de hasta US$ 5.700 millones en Uruguay , y aseguró que el negocio dejará ganancias para UTE y no implicará subsidios por parte del Estado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

" UTE gana dinero, no va a perder plata, no hay subvención ", afirmó la jerarca este viernes en una entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10.

La ministra sostuvo que el gobierno negoció las condiciones del acuerdo para garantizar que la inversión resulte beneficiosa tanto para la compañía como para el Estado uruguayo.

Los cambios en la vacunación contra el neumococo que se generaron a partir de julio en Uruguay: qué implican

Alejandro Sánchez cuestionó a la oposición por críticas a la inversión de Solaria: "Hay quienes lo que hacen es agredir al inversor"

" Acá gana la empresa, gana UTE y gana Uruguay, cuando digo gana digo que no hay pérdidas ", aseguró.

Cardona evitó proporcionar detalles específicos de las negociaciones, que todavía están en curso y contienen aspectos confidenciales, pero insistió en que el resultado económico será favorable para la empresa pública.

En ese sentido, señaló que se busca “un resultado positivo para todos” y aseguró que “al final del año UTE gana dinero”.

Cardona aseguró que Solaria pagará una tarifa eléctrica similar a la de Google

Uno de los aspectos centrales de la negociación es el precio al que UTE venderá electricidad a Solaria para abastecer los centros de datos que la compañía proyecta instalar en Uruguay.

La ministra afirmó que la tarifa será similar a la que actualmente pagan otras empresas del sector tecnológico, como Google, y descartó que se estén ofreciendo condiciones extraordinarias a la compañía española.

"La empresa aceptó las condiciones que hace que UTE gane dinero. No hablamos de precios descabellados ni hacia arriba ni hacia abajo. Es lo mismo que se cobra a otros data center", sostuvo.

Tal como informó El Observador en esta nota, el precio de referencia del contrato con Google era originalmente de US$ 73,5 por megavatio hora, aunque actualmente se ubica entre US$ 80 y US$ 85, debido a los ajustes anuales.

Cardona también descartó que la nueva demanda energética perjudique el abastecimiento de los hogares y las empresas que ya operan en Uruguay. "Esto no está quitando lo que se genera (de energía) para la gente y para las empresas que ya están", afirmó.

La ministra explicó que el incremento de la demanda eléctrica se acompasará con la construcción de las plantas solares que desarrollará la propia compañía.

Las inversiones que deberá realizar UTE para concretar el proyecto de Solaria

El proyecto anunciado por el presidente Yamandú Orsi contempla la instalación de centros de datos con una capacidad total de hasta 500 megavatios (MW), además de infraestructura de generación solar fotovoltaica.

Según la documentación a la que accedió El Observador, el Estado uruguayo firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con Solaria que establece una hoja de ruta para concretar la inversión, con mayo de 2027 como fecha tentativa para la firma de los contratos definitivos.

El desarrollo se dividirá en dos etapas:

Primera etapa: construcción de un centro de datos de 200 MW en Canelones , con su respectiva zona franca, prevista para 2029.

Segunda etapa: instalación de otros 300 MW en centros de datos en San José, cuya construcción está proyectada para 2030.

Para atender la demanda energética de estas instalaciones, UTE deberá adelantar inversiones en generación eléctrica y transmisión.

Entre las principales obras previstas se encuentra la instalación de una planta de generación térmica de al menos 100 MW, mediante una ampliación de la central de Punta del Tigre.

Además, la empresa pública deberá desarrollar una o más plantas eólicas con una potencia total de hasta 300 MW y adelantar un año las obras previstas en las subestaciones de 500 kilovoltios de Cardal y Chamberlain.

UTE todavía debe revisar su plan de expansión para determinar el monto de las inversiones necesarias, aunque desde la empresa pública señalaron a El Observador que estas obras no implicarán un ajuste de las tarifas eléctricas.

Solaria utilizará unas 700 hectáreas de terrenos de UTE para instalar paneles solares

Otro de los aspectos del acuerdo es la utilización de terrenos de UTE en Cardal y Chamberlain para desarrollar un parque de generación fotovoltaica.

La documentación técnica establece que Solaria utilizaría unas 700 hectáreas de terrenos de la empresa pública, cedidos en comodato, para instalar infraestructura solar.

La compañía española prevé invertir unos US$ 200 millones en generación fotovoltaica, con el objetivo de cubrir buena parte de la demanda energética de sus centros de datos.

El esquema establece que UTE comprará la electricidad generada por Solaria y, a su vez, le venderá la energía que necesite consumir de la red pública.

Los técnicos de la empresa estatal consultados por El Observador consideran que el negocio representa una “oportunidad relevante”, entre otros motivos porque proyectan un “diferencial nominal positivo entre los precios base de compra y venta”.

Además, UTE obtendría ingresos por el uso de su infraestructura de transmisión y recibiría determinadas instalaciones eléctricas construidas por Solaria una vez finalizadas las obras.

Un contrato por 20 años que podría extenderse a 40

El acuerdo comercial previsto entre UTE y Solaria tendrá una duración inicial de 20 años, con la posibilidad de extenderse automáticamente por otros 20 años si se mantiene la demanda energética.

El Memorándum de Entendimiento también contempla mecanismos para evitar que la empresa pública quede obligada a comprar grandes cantidades de energía solar sin que exista una demanda equivalente de los centros de datos.

En ese sentido, los contratos definitivos establecerán un compromiso anual de energía y criterios que vinculen la generación instalada con los niveles mínimos de consumo.

También se prevén posibles penalizaciones para Solaria en caso de terminar anticipadamente el contrato de demanda.

Mientras avanzan las negociaciones, Cardona insistió en que las condiciones acordadas permitirán que UTE obtenga ganancias y que la inversión no represente una pérdida económica para Uruguay.

"En el resultado neto no hay pérdidas para el país, ni para UTE ni para el país", concluyó la ministra.