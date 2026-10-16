Los cambios en la vacunación contra el neumococo que se generaron a partir de julio en Uruguay: qué implican

Desde el 1° de julio de este año ocurrió un cambio en la vacunación contra el neumococo que busca fortalecer las inoculaciones contra esta bacteria. Se empezó a sustituir las vacunas que ya se daban contra esta patología por la vacuna PCV20 , para la protección contra 20 variantes del neumococo .

Uruguay comenzó a incorporar vacunas conjugadas contra el neumococo al esquema nacional en 2008. Desde entonces, la estrategia se ha actualizado progresivamente. Esta vacunación está dirigida a tres grupos: lactantes , personas de 65 años y más , y a quienes tengan enfermedades o condiciones de riesgo . A partir de julio, se les viene suministrando la PCV20 , cuando antes recurrían a otras vacunas con el mismo fin.

En el caso de los niños, antes se daba la PCV13 . La nueva vacuna también se administra a los 2, 4 y 12 meses de vida . Además forma parte del Esquema Nacional de Vacunación . El objetivo es poder ampliar la protección desde los primeros meses de vida.

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En el caso de los mayores de 65 o personas con condiciones de riesgo, utilizaban la PCV13 y podrían requerir de la PPSV23 , pero ahora se simplifica el esquema de vacunación con la PCV20. Los mayores de 65 pueden acceder a la vacuna sin necesidad de orden médica , informó el Ministerio de Salud Pública. A su vez, quienes ya recibieron vacunas antineumocócicas deben considerar sus antecedentes y la completitud del esquema previo para determinar si es necesario recibir nuevas dosis.

Y en los casos de personas con enfermedades o condiciones de riesgo, están consideradas personas con condiciones que aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedad neumocócica grave, como por ejemplo diabetes, enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas crónicas e inmunosupresión. En estos casos, la vacunación requiere indicación médica.

Desde Salud Pública destacaron que estos cambios amplían la cobertura y permite simplificar los esquemas de vacunación, y que a su vez el cambio no significa que las vacunas anteriores fueran ineficaces.

Además, agregan que las personas que ya completaron el esquema recomendado no necesitan automáticamente una dosis adicional por el cambio. En personas mayores de 65 años que recibieron PCV13 y PPSV23, en principio no se requiere nueva vacunación, salvo indicación médica específica.

La directora de la División de Epidemiología del MSP, Nataly Rodríguez, dijo que este cambio se da en el contexto de "una estrategia de fortalecimiento del Esquema Nacional de Vacunación en el Uruguay" y que la nueva vacuna "protege frente a 20 variantes del neumococo y que además permite simplificar el esquema".

"Es importante también, sobre todo en los mayores de 65 y en las personas que tienen las enfermedades que están contempladas dentro de estos grupos de riesgo, consultar con su médico tratante, evacuar dudas respecto a la necesidad de recibirla o la evaluación de su esquema previo. En los niños forma parte de su esquema rutinario de vacunación y por lo tanto van a recibirlas en esas edades. Pero a los otros grupos alentamos también a la consulta con el clínico para evaluar cuál es el esquema que recibió, la completitud o no del esquema que recibió y si hay alguna otra conducta adicional", agregó la jerarca.

Qué es el neumococo y qué enfermedades puede provocar

El neumococo es una bacteria que puede causar diferentes infecciones, algunas de ellas potencialmente graves.

Entre las enfermedades asociadas se encuentran: